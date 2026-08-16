Babišova vila na prodej, Petrof v potížích, válka Penny s Coca-Colou a miliardy investorů v ohrožení
- Babišova stará adresa je na prodej. Oceňovaná supervila v Průhonicích láká boháče nejen svou diskrétností.
- Slavná česká značka se dostala do potíží. Prodělává a ruší desítky pracovních míst.
- Penny Market a Coca-Cola válčí o víc než českého zákazníka. Ve hře jsou i další řetězce a výrobci.
Podívejte se na nejzajímavější články z minulého týdne.
Babišova stará adresa je na prodej. Oceňovaná supervila v Průhonicích láká boháče nejen svou diskrétností
- Na prodej je oceňovaná průhonická vila, která vyrostla na někdejší adrese Andreje Babiše.
- Supervilu experti oceňují jako vydařené architektonické dílo.
- Ceny obdobných pompézních průhonických vil v posledních letech prakticky stagnují.
Slavná česká značka se dostala do potíží. Prodělává a ruší desítky pracovních míst
- Celosvětový trh s klasickými akustickými piany zostra brzdí, což nepříjemně pociťuje také tradiční český výrobce.
- Petrof loni prohloubil ztrátu při nadále klesajících tržbách.
- Královéhradecká společnost proto ruší desítky pracovních míst, podniká ale i aktivní kroky k nápravě, o expanzi se pokouší například v zámoří.
Penny Market a Coca-Cola válčí o víc než českého zákazníka. Ve hře jsou i další řetězce a výrobci
- Obchodní (proxy) válka Penny Marketu s Coca-Colou na českém trhu může mít evropský přesah.
- Nápojář si patrně snaží udržet sílu i v očích Kauflandu, Lidlu, Tesca či Alberta, Penny zase ukazuje neústupnost dalším dodavatelům, kteří by chtěli zdražit.
- Souboj o českého zákazníka tak může dál eskalovat.
Vrátí se investorům peníze? Velký dluhopisář čelí insolvenci, dřevař nabral v českých domácnostech miliardy
- Společnost Wood Seeds čelí insolvenčnímu návrhu; z vydaných dluhopisů dluží drobným investorům přibližně dvě miliardy korun a přestala vyplácet úroky.
- Samotná firma v prospektu přiznala, že splácení starých dluhů stojí na prodeji nových emisí, nikoli na zisku z podnikání.
- V následujících třech letech má vrátit 1,2 miliardy korun na jistinách, což bude podle návrhu i analytiků velmi obtížné.
VIDEO: Česko bez cizinců nepřežije. Penta staví školu v Uzbekistánu a bude sem vozit zdravotníky, říká partner investiční skupiny Penta Václav Jirků v rozhovoru pro pořad FLOW.
FLOW: Česko bez cizinců nepřežije. Penta staví školu v Uzbekistánu a bude sem vozit zdravotníky, říká partner skupiny Jirků