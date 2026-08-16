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Babišova vila na prodej, Petrof v potížích, válka Penny s Coca-Colou a miliardy investorů v ohrožení

Výroba pianin a klavírů ve společnosti Petrof v Hradci Králové.

Výroba pianin a klavírů ve společnosti Petrof v Hradci Králové. Zdroj: E15 Michaela Szkanderová

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  • Babišova stará adresa je na prodej. Oceňovaná supervila v Průhonicích láká boháče nejen svou diskrétností.
  • Slavná česká značka se dostala do potíží. Prodělává a ruší desítky pracovních míst.
  • Penny Market a Coca-Cola válčí o víc než českého zákazníka. Ve hře jsou i další řetězce a výrobci.

Podívejte se na nejzajímavější články z minulého týdne.

Babišova stará adresa je na prodej. Oceňovaná supervila v Průhonicích láká boháče nejen svou diskrétností

  • Na prodej je oceňovaná průhonická vila, která vyrostla na někdejší adrese Andreje Babiše. 
  • Supervilu experti oceňují jako vydařené architektonické dílo. 
  • Ceny obdobných pompézních průhonických vil v posledních letech prakticky stagnují. 

Slavná česká značka se dostala do potíží. Prodělává a ruší desítky pracovních míst

  • Celosvětový trh s klasickými akustickými piany zostra brzdí, což nepříjemně pociťuje také tradiční český výrobce. 
  • Petrof loni prohloubil ztrátu při nadále klesajících tržbách. 
  • Královéhradecká společnost proto ruší desítky pracovních míst, podniká ale i aktivní kroky k nápravě, o expanzi se pokouší například v zámoří.

Penny Market a Coca-Cola válčí o víc než českého zákazníka. Ve hře jsou i další řetězce a výrobci

  • Obchodní (proxy) válka Penny Marketu s Coca-Colou na českém trhu může mít evropský přesah. 
  • Nápojář si patrně snaží udržet sílu i v očích Kauflandu, Lidlu, Tesca či Alberta, Penny zase ukazuje neústupnost dalším dodavatelům, kteří by chtěli zdražit. 
  • Souboj o českého zákazníka tak může dál eskalovat. 

Vrátí se investorům peníze? Velký dluhopisář čelí insolvenci, dřevař nabral v českých domácnostech miliardy

  • Společnost Wood Seeds čelí insolvenčnímu návrhu; z vydaných dluhopisů dluží drobným investorům přibližně dvě miliardy korun a přestala vyplácet úroky. 
  • Samotná firma v prospektu přiznala, že splácení starých dluhů stojí na prodeji nových emisí, nikoli na zisku z podnikání. 
  • V následujících třech letech má vrátit 1,2 miliardy korun na jistinách, což bude podle návrhu i analytiků velmi obtížné. 

VIDEO: Česko bez cizinců nepřežije. Penta staví školu v Uzbekistánu a bude sem vozit zdravotníky, říká partner investiční skupiny Penta Václav Jirků v rozhovoru pro pořad FLOW.

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FLOW: Česko bez cizinců nepřežije. Penta staví školu v Uzbekistánu a bude sem vozit zdravotníky, říká partner skupiny Jirků
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