Obě strany musí cítit, že si mají co nabídnout, říká o sportovním sponzoringu Dominika Němcová z Allwynu
- Allwyn Champs podporuje osmnáct talentovaných sportovců a sportovkyň napříč disciplínami.
- Důležité jsou nejen sportovní předpoklady, ale také osobnost sportovce či sportovkyně.
- Sport jako byznys, práce s talenty i limity mezinárodní expanze byly hlavními tématy konference e15 Sport & Business 2026, jejímž hlavním partnerem byla společnost Allwyn Česko. Společnost, dříve známá jako Sazka, v lednu prošla rebrandingem a přijala nový název skupiny Allwyn.
Jak se měří úspěch sportovního sponzoringu, proč to není jen o nejvyšších oceněních podporovaných sportovců a jak probíhá výběr talentů? „Někdy je to fit na první dobrou, jindy sportovce dlouho sledujeme a čekáme na vhodný moment. Nepřetržitě pozorujeme, kdo se na sportovním poli pohybuje, kdo zrovna vyčnívá,“ vysvětluje Dominika Němcová, manažerka CSR a sponzoringu z Allwynu, která vystoupila na konferenci e15 Sport Business 2026.
