Od ledových kádí po buněčné světlo. Jak se v praxi trénuje dlouhověkost
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- Dlouhý život ve zdraví nezačíná u drahých pilulek. Zploštit glykemickou křivku zvládne obyčejná desetiminutová procházka po jídle lépe než většina suplementů.
- Od hodinek hlídajících srdeční arytmii přes ultrazvuk tkání až po včasné krevní testy. Moderní diagnostika se posouvá od pozdního léčení k prevenci.
- Konference Age of Care 2026, kterou pořádala e15, nabídla vedle ekonomických debat i zážitkovou zónu s ledovými káděmi, řízeným dechem, světelnou terapií a funkční gastronomií.
První vteřiny bodají jako tisíce jehliček. Mozek bije na poplach, tělo velí ucuknout a ruku z mrazivého sevření bleskově vytáhnout. Místo úprku se ale dostavuje vědomé uvolnění ramen a dlouhý, soustředěný výdech. Skupinky účastníků konference Age of Care pořádané e15, zaměřené na fenomén longevity a budoucnost zdravotní péče, sedí na venkovní terase pražského WPP Campusu s rukama ponořenýma po zápěstí v ledové tříšti.
Venkovní prostor, mezipatro i přilehlé horní patro patřily interaktivní zážitkové zóně. Zatímco v hlavním sále v přízemí debatovali lékaři, ekonomové a byznysmeni o hrozící krizi péče, stárnutí populace a neudržitelnosti pasivního přístupu ke zdraví, nahoře se odehrával pravý opak suché teorie. Návštěvníci si nástroje na posílení odolnosti, psychické rovnováhy a vitality testovali na vlastní kůži i smysly.
Zápěstí v ledu
Právě pobyt u kádí s ledovou vodou patřil k workshopům, kde si lidé sáhli na okamžitý tělesný diskomfort. Zájemce po skupinkách vedl Jakub Chomát, kouč a průvodce chladovou terapií a jeden z prvních certifikovaných instruktorů Wim-Hofovy metody v Česku, který od roku 2019 provedl otužováním na šest tisíc lidí.
Konference Age of Care 2026, kterou pořádala e15, nabídla vedle ekonomických debat i zážitkovou zónu s ledovými káděmi, řízeným dechem, světelnou terapií a funkční gastronomií. |
„Bavili jsme se o exponenciální době, která nás nutí k větší odolnosti a schopnosti adaptovat se na změny. Chladová expozice představuje bezpečné prostředí, kde si můžeme vyzkoušet, jak vědomě ovlivňovat vlastní reakci na vnější stresor,“ popisuje Chomát.
Při kontaktu s ledovou vodou má tělo tendenci reagovat bojovou reakcí, ruce buď instinktivně vytáhnout, nebo situaci v křeči silou přetrpět. „Ukazovali jsme si jinou cestu: v napětí se uvolnit a pomoci si dechem. Ve stresu dýcháme mělce a rychle. Když se chceme uklidnit a stimulovat klidový režim nervové soustavy, musíme se zaměřit na prodloužený výdech,“ vysvětluje Chomát s tím, že účastníci na terase sami objevovali strategie, které jim vyhovují. Někdo se soustředil na dech, jiný na zvuky v okolí či představu tepla. Schopnost vědomě odbourat napětí namísto obranné reakce je přitom dovednost, kterou lze z ledové vody okamžitě přenést do vyhrocených situací v běžném i pracovním životě.
Vystoupení z kolotoče výkonu
Kdo zkrotil první chlad a osušil ruce, mohl vyzkoušet i další způsob, jak tělo uvést do hlubokého klidu. Účastníky k němu vedla Kamila Lhotáková, certifikovaná breathwork facilitátorka a zakladatelka projektu Probouzení. Sama má za sebou pětadvacet let v byznysu, dvě dekády působila v mezinárodním consultingu v Hay Group a Korn Ferry a byla spolumajitelkou a marketingovou manažerkou značky Beavia. Poté, co z přepracování vyhořela, jí návrat k rovnováze umožnil právě dech, meditace a práce s tělem.
Konference Age of Care 2026, kterou pořádala e15, nabídla vedle ekonomických debat i zážitkovou zónu s ledovými káděmi, řízeným dechem, světelnou terapií a funkční gastronomií. |
„Současná doba je zaměřená na výkon a lidé žijí v neustálém napětí. Na dech zapomínáme, přitom nám dokáže velmi rychle pomoci regulovat nervovou soustavu,“ říká Lhotáková. Než s přítomnými přešla k samotnému dýchání, zařadila sedmiminutové cvičení „shaking“ – aktivní vytřásání nahromaděného stresu a emocí, které vrací pozornost z přetížené hlavy zpět do ztuhlého těla.
Následně se zaměřila na dvě konkrétní techniky. První byl fyziologický povzdech: dvojitý nádech nosem a dlouhý výdech ústy. „Odkazuji se na studii Stanford Medicine z roku 2023, která ukázala, že pět minut této praxe denně prokazatelně zlepšuje náladu a snižuje stresové napětí. Druhý nádech provzdušní plicní sklípky, hrudník se otevře a dlouhý výdech přepíná tělo do parasympatické větve nervového systému,“ vysvětluje.
Druhou metodou byl takzvaný včelí dech (bhramari), při němž se vydechuje nosem s hlubokým bručivým zvukem za současného zakrytí uší. „Studie publikovaná v časopise American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine z roku 2002 ukázala, že vydávání zvuku při výdechu zvyšuje množství oxidu dusnatého v nose až patnáctkrát. Tento plyn rozšiřuje cévy, podporuje průtok krve a obranyschopnost dýchacích cest,“ dodává Lhotáková s připomínkou, že mezi vnějším podnětem a naší reakcí je vždy prostor – a tím prostorem je právě nádech a výdech.
Místo pilulky vyrazte na procházku
Zatímco na terase a v mezipatře se pracovalo s ledem a dechem, ve vnitřních prostorách nad hlavním přednáškovým sálem se pozornost stočila k dalším tématům. Například k chemii lidského těla a medicínské prevenci. Na dotazy tady odpovídal František Knobloch, molekulární biolog, biochemik a neurobiolog s právnickým vzděláním, který působí jako vědec a soukromý konzultant v oblasti dlouhověkosti ve zdraví.
Právě v oblasti buněčné biochemie a výživy Knobloch mírní nekritický optimismus vůči populárním doplňkům stravy. Pokud jde například o regulaci krevního cukru a látky jako berberin, skořici, chrom či extrakt z hořké okurky, data sice potvrzují snížení glykémie, ale vliv na hubnutí je zanedbatelný. „Metabolické zdraví, tedy nižší glykémie a dobrá inzulinová citlivost, je zásadní pro snížení rizika infarktů, mrtvic, rakoviny i demence. Určitě ale neplatí, že metabolické zdraví zajistíme jen polykáním několika molekul,“ zdůrazňuje.
Mnohem zásadnější roli hrají podle něho základní návyky. „Když má člověk po sacharidovém jídle vysoký vrchol glykémie a hladina cukru prudce klesne, dostaví se chuť na další sacharidy. Zploštit tuto křivku přitom dokáže obyčejná desetiminutová procházka po jídle, a to podobně účinně jako některé léky na cukrovku,“ přibližuje.
Konference Age of Care 2026, kterou pořádala e15, nabídla vedle ekonomických debat i zážitkovou zónu s ledovými káděmi, řízeným dechem, světelnou terapií a funkční gastronomií. |
Za největší chybu lidí, kteří usilují o dlouhověkost, považuje Knobloch dvě věci: zanedbávání pohybu a falešný pocit bezpečí. „Cílený trénink zaměřený na svalovou sílu, svalovou hmotu a kardiorespirační zdatnost (VO2 max) nám prodlouží život ve zdraví více než cokoli jiného, co dnes máme k dispozici. Řešit, která potravina je o něco lepší než jiná, je ve srovnání s pohybem okrajová záležitost,“ tvrdí vědec a odkazuje na rozsáhlé meta analýzy, tedy souhrnná statistická vyhodnocení desítek nezávislých vědeckých studií, která v medicíně platí za nejvyšší stupeň důkazů.
Právě hodnota VO2 max, tedy maximální množství kyslíku, jaké tělo dokáže při zátěži efektivně využít, platí v moderní medicíně za jeden z nejsilnějších ukazatelů biologického věku a celkové odolnosti kardiovaskulárního systému.
Druhým rizikem je přístup „cítím se dobře, tak nic neřeším“. Kardiovaskulární onemocnění i rakovina se vyvíjejí desítky let předtím, než se projeví navenek.
„Příkladem je familiární hypercholesterolemie – tedy vrozeně vysoká hladina cholesterolu v krvi –, která se týká zhruba jednoho člověka ze dvou až tří set. Bez včasné léčby může člověk zemřít na první infarkt před čtyřicítkou, přitom včasná intervence mu může zachránit čtyřicet let života. Léky nejsou jen k léčbě, ale i k prevenci,“ konstatuje. Problémem zůstává, že trvá v průměru dvanáct až dvacet let, než se poznatky z vědecké literatury dostanou do běžné lékařské praxe, upozorňuje Knobloch.
Tlakoměr na zápěstí i změna lázeňské filozofie
Téma včasného záchytu skrytých rizik přímo propojilo zážitkovou zónu také s technologiemi. Účastníci si mohli prohlédnout chytré hodinky, jejichž klinické využití představil v hlavním programu kardiolog a internista Luboš Kotík – přístroj dokáže přes manžetu v řemínku měřit krevní tlak s minimální odchylkou a zachytit třeba i fibrilaci síní.
Tento posun vnímá v každodenní praxi Pavlína Filipi, šéfová lázeňské skupiny zahrnující Lázně Darkov a slovenské Kúpele Brusno: „Měli jsme možnost hodinky otestovat na primářích i personálu a přesnost měření dává lidem reálný důvod je nosit. V ordinacích se na Holterovo – celodenní – monitorování srdce kvůli fibrilaci čeká dva až tři měsíce, což už může být pozdě. Pokud takové zařízení nosí senior žijící sám, dokáže rodinu včas varovat před blížícím se infarktem nebo mozkovou příhodou.“
Nositelná elektronika teď tak míří přímo i do rehabilitačního sektoru – společnost Huawei na konferenci oznámila pilotní projekt právě s lázněmi Brusno a pečovatelskými službami, kde bude sledovat vývoj parametrů klientů během čtrnáctidenních pobytů.
Podle Filipi se přitom zásadně proměňuje samotná role lázní v konceptu longevity – od pasivní léčby k aktivní prevenci a doléčení. Zatímco Darkov stabilizuje pacienty s těžkými pohybovými a neurologickými diagnózami po cévních mozkových příhodách či s Bechtěrevovou chorobou, Brusno uprostřed lesů funguje jako rekonvalescence po onkologické léčbě a dýchacích potížích.
„Lidé se dokonce začínají více starat o to, co jedí. I naši klienti na pojišťovnu si stále častěji místo řízků volí kuskus se zeleninou, protože chápou, že nadváha fatálně zatěžuje klouby. Současně ale vidíme obrovský systémový dluh: ve zdravotnictví kriticky chybějí lůžka následné péče pro pacienty, kteří se po náhlých příhodách nemají kam vrátit,“ doplňuje Filipi.
3D skenování tváře, buněčné světlo a spánek
Péče o organismus se v horním patře promítla i do estetické a regenerační roviny. Technologickou diagnostiku představil Michal Macko z kliniky Face Expert, kterou založil společně se svou manželkou, rovněž lékařkou se specializací na chirurgii.
Na konferenci předvedli jihokorejský 3D analyzátor obličeje kombinovaný s ultrazvukovou sondou. Přístroj vybavený pěti kamerami a šesti typy osvětlení mapuje za pomoci umělé inteligence pigmentace, cévní změny i struktury v hloubce tkání. Ultrazvukem pak lékaři měří takzvanou vrstvu SMAS, jejíž kondice ovlivňuje pevnost obličejových kontur. Jak Macko podotkl, i v estetické medicíně dnes roste vliv longevity: ustupuje se od přehnaných objemových výplní a hlavní důraz se přesouvá na včasnou biostimulaci, regeneraci buněk a medicínsky podložená fakta.
Konference Age of Care 2026, kterou pořádala e15, nabídla vedle ekonomických debat i zážitkovou zónu s ledovými káděmi, řízeným dechem, světelnou terapií a funkční gastronomií. |
Otázce buněčné energie se věnovala také společnost Mitolight, která se zaměřuje na panely pro světelnou terapii. Podle manažera Daniela Karlíčka správně zvolené světelné spektrum dokáže buňky efektivně stimulovat. Zatímco červená složka působí na kůži a podporuje tvorbu elastinu i kolagenu, blízké infračervené světlo proniká hlouběji k regeneraci svalů, šlach a kloubů. Výrobce doporučuje ranní expozici v délce deseti až patnácti minut, která pomáhá tělu dodat stimul srovnatelný s přirozeným světlem a seřídit vnitřní biologické hodiny v zimním období.
Na téma denního biorytmu navázala expozice značek Marthi a Bedeur, zaměřená na spánek jako základní pilíř regenerace. Návštěvníci si mohli prohlédnout postel vyrobenou na míru z čistě přírodních materiálů, jejíž konstrukce má zajistit optimální termoregulaci a mikroklima pro nerušené hluboké fáze spánku, v nichž probíhá klíčová obnova buněk.
Konference Age of Care 2026, kterou pořádala e15, nabídla vedle ekonomických debat i zážitkovou zónu s ledovými káděmi, řízeným dechem, světelnou terapií a funkční gastronomií. |
Chuť Japonska a rituál maté
Zážitková zóna pamatovala také na chuťové pohárky a funkční gastronomii. Vedle lehkého občerstvení v podobě čerstvých salátů a misek, které zajistil koncept zdravého stravování dean&david, nabídl netradiční pohled na výživu Marek Ospalý se svým pop-up projektem M.Y. Japan. Po dvaceti letech strávených v Japonsku začal do Česka dovážet hnědou rýži přímo od tamních farmářů a v tuzemsku ji sám čerstvě leští na speciálním japonském stroji.
„Rozdíl mezi čerstvě leštěnou rýží a běžnou ze supermarketu je podobný jako mezi čerstvě praženou kávou a zrny ze skladu. Čerstvé zpracování zachovává chuťové umami, vitaminy i minerály,“ vysvětluje Ospalý, který přímo před hosty připravoval onigiri – tradiční rýžové kapsy plněné lososem, tuňákem, teriyaki kuřetem, vepřovým miso či veganskou směsí řasy kelp a hub shiitake.
Podle něj je prémiová rýže sytější, obsahuje více vody a v kombinaci s rybami a fermentovanou stravou tvoří základ jídelníčku Japonců, kteří se dožívají jednoho z nejvyšších věků na světě. S konceptem zdravého stravování proto teď poslední měsíce míří do českých firem, zvláště tam, kde chybí jídelny.
Konference Age of Care 2026, kterou pořádala e15, nabídla vedle ekonomických debat i zážitkovou zónu s ledovými káděmi, řízeným dechem, světelnou terapií a funkční gastronomií. |
A kdo hledal povzbuzení bez nervozity, zastavil se u stánku značky Muud, kterou založil Adrian Drozdek. Značka nabízí bylinné směsi jihoamerického yerba maté jako šetrnější alternativu kávy a energetických nápojů. „Yerba maté obsahuje kromě kofeinu také teobromin známý z hořké čokolády, který zajišťuje pozvolnější a klidnější povzbuzení bez nepříjemných propadů energie,“ vysvětluje zakladatel.
S odkazem na principy longevity a mentální hygieny vyzdvihuje především samotný rituál pití ze speciální nádoby přes kovové brčko zvané bombilla: „V Jižní Americe je maté nápoj přátelství, který se sdílí ve skupině. Přivádí člověka do přítomného okamžiku, nutí ho na chvíli zpomalit a věnovat plnou pozornost tomu, co právě dělá,“ dodává.
Konference Age of Care 2026, kterou pořádala e15, nabídla vedle ekonomických debat i zážitkovou zónu s ledovými káděmi, řízeným dechem, světelnou terapií a funkční gastronomií. |
Na baru ale nechyběla ani klasika, Luna coffee catering nabízel výběrovou kávu z rodinné pražírny Amáres Coffee Poděbrady. A ti, kteří si šálek vychutnávali, mohli zahodit staré obavy. Medicína totiž na kávu v posledních letech kompletně změnila názor.
Jak například na nedávném 13. ročníku veletrhu Prague Bar Show doložil přední český gastroenterolog a nutricionista Pavel Kohout, mýty o škodlivosti kávy vyvrátily rozsáhlé vědecké studie. Dva až čtyři šálky denně přinášejí tělu téměř dvě stě prospěšných látek včetně silných antioxidantů a melanoidinů.
„Rozsáhlé analýzy zahrnující stovky tisíc lidí prokazují, že pravidelná konzumace snižuje riziko cukrovky 2. typu o zhruba 12 procent, u Parkinsonovy choroby o 30 procent a u Alzheimerovy choroby dokonce o 60 procent, přičemž káva prokazatelně prospívá i střevní mikrobiotě,“ uvedl.
Konference Age of Care 2026, kterou pořádala e15, nabídla vedle ekonomických debat i zážitkovou zónu s ledovými káděmi, řízeným dechem, světelnou terapií a funkční gastronomií. |
Praktická zážitková zóna tak přirozeně doplnila odborné přednášky, ze kterých jasně vyplynulo, že dlouhověkost ve zdraví není nedosažitelný luxus, ale souhrn vědomých rozhodnutí, která máme každý den plně ve svých rukou.