Skupina K2 představila novou verzi „Bora“. Umožní manažerům mluvit se systémem běžnou řečí
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- Skupina K2, která vyvíjí stejnojmenný podnikový software, představila nejnovější verzi systému. Jmenuje se K2 bora – a přináší nejzásadnější revoluci v řízenípodnikových procesů ve své historii.
- „Posledních třicet let jsme učili lidi pracovat s ERP systémy, odteď systémy umí pracovat pro lidi,“ vysvětloval ředitel vývoje Tomáš Szkanderaplnému sálu v pražském Paláci Žofín, kam se výroční podzimní konference K2 STATUS přestěhovala po deseti letech z brněnského divadla Reduta.
- A byla znovu rekordní: zúčastnilose jí téměř 300 majitelů a klíčových manažerů úspěšných firem.
Za nejzásadnější změnou samozřejmě z velké části stojí umělá inteligence – protože nejnovější verzepoprvé nabízí možnost mluvit se systémem pomocí hlasu nebo klasického chatu. Rozhodovatelé tak užnemusí hledat ve formulářích, ale mohou pokládat otázky běžným jazykem. A systém, reprezentovanývirtuální asistentkou Lisou, v řádu vteřin nejen odpovídá, ale zároveň přináší kontext a inspiraci pro dalšířešení.
Končí tak doba, kdy uživatelé museli rozumět systému, aby v něm důležité informace dokázali vyhledat. Naopak K2 bora je prvním AI-first systémem. V příštích třech letech pak skupina K2 míří k tomu, aby systém vykonával podstatnou část práce autonomně – a zodpovědné osoby tak spíše kontrolovalysprávnost zvoleného řešení.
Dvě akvizice, každá úplně jiná
K2 v rámci úvodního bloku konference, moderovaného předsedou představenstva skupiny K2 Petrem Schaffartzikem, pozvala na pódium jednatele dvou společností, které v roce 2026 koupila a začlenila do své struktury. Petr Klapka ze společnosti Vision software vysvětloval, proč se po třiceti letech vývojeinformačního systému rozhodl spojit síly s největší ryze českou ERP skupinou; Jan Netolička z AI softwarového studia Blaze zase přiblížil, jak umělá inteligence umožňuje co nejrychleji testovat firemníinovace a nahrazovat sezení nad tabulkami kreativní činností. Petr Schaffartzik pak společně s hosty hledal rovnováhu mezi tradiční firmou postavenou na lidech a světem, v němž stále více práce přebírajíAI agenti.
K2 bora? Dělá ze šéfů superšéfy
Druhá část byla věnována novinkám v samotném systému, s nímž mohou klíčoví manažeři nově„hovořit“ třeba při cestách autem jako se svým parťákem. Všechna klíčová data mají odteď neustále po ruce. S virtuální asistentkou Lisou je možné psát i mluvit. Dokonale ví, kde je co uloženo, a zná veškerýdůležitý kontext pro správná rozhodnutí, ať už jde o výrobu, sklad, logistiku, obchod nebo účetnictví. Zároveň ale nabízí jistotu, že pracuje absolutně bezpečně v uzavřené síti.
Hosté konference rozesmáli sál
Třetí blok konference K2 STATUS se proměnil v poměrně uvolněnou debatu, která několikrát rozesmálatéměř tři stovky účastníků konference – ať už šlo o mimořádnou otevřenost Jana Melichara (majiteleskupiny MEKR’s), nebo trefné byznysové postřehy Pavla Šatného (majitele a jednatele skupiny Doornite) či Jiřího Pitrochy (jednatele UnionOcel). Pohodová atmosféra pokračovala do brzkých večerních hodin.
„I když míříme k miliardovému obratu a zájemci nám nabízejí za prodej skupiny mnohonásobky našehoprovozního zisku – naše EBITDA se pohybuje okolo 150 milionů korun –, vývoj systému nás pořád bavía žene dál. Konference dokazuje, že byznys a vztahy jen tak do online prostředí nepřestěhujete. Přikrátkých rozhovorech s majiteli a řediteli firem o přestávkách a po skončení vidím, že jsme za těch desetlet od první konference ušli obrovský kus cesty. To, co ve mně letos rezonovalo nejvíc, byl respekt, kterýjsme si v očích našich partnerů vybudovali – nejenom konferencí, její organizací a obsahem přednášek, ale především tím, co jim reálně přinášíme,“ uzavírá Petr Schaffartzik.
Více o systému na https://www.k2.cz/kazdy-rok-nova-verze/bora.