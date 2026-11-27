Prodávají kytary za půl milionu a pustí vás k nim jen po rezervaci. V Praze vznikl unikátní showroom Tone Yard
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- Kytary.cz otevřely v pražských Modřanech obchod Tone Yard se sběratelskými a mistrovskými kytarami, který je přístupný pouze po předchozí rezervaci.
- Slavnostní otevření ozdobila neprodejná kytara po legendárním Radimu Hladíkovi, jejíž odhadovaná hodnota přesahuje deset milionů korun.
- Největší tuzemský prodejce hudebních nástrojů s obratem kolem jedné miliardy korun se po stažení ze vzdálených evropských trhů soustředí na klíčové sousední země a rozvoj odborného servisu.
Jak vypadá nejdražší elektrická kytara na území České republiky? Je to trochu jako v nějakém mytickém příběhu s poučením. Neleskne se, není vykládaná zlatem, nevoní novotou. Naopak je ohmataná a popraskaná, zašlá, a dokonce vyspravená černou lepicí páskou. Tenhle nástroj malou chvíli visel na čestném místě v právě otevřeném showroomu nové značky Tone Yard v pražských Modřanech. Jde o nový obchod se špičkovými investičními kytarami, který představily Kytary.cz, největší český prodejce hudebních nástrojů. Míří s ním na náročné sběratele a profesionální muzikanty z celé Evropy.
Černý Gibson Les Paul složený z těla z roku 1958 a krku z roku 1969 pobyl mezi sedmdesáti špičkovými kytarami v Tone Yardu jen pár desítek minut. Ne proto že by se tak rychle našel jeho kupec. Radim Hladík mladší kytaru po slavnostním otevření obchodu sbalil zpátky do kufru a odvezl. Nástroj, který patřil jeho otci, legendárnímu kytaristovi kapel The Matadors nebo Blue Effect, není na prodej. Jaká by byla jeho cena? O tom se dá jen spekulovat. „Kdyby takovou kytaru objevil někdo v zahraničí, tedy kdybychom od ní odečetli příběh Radima Hladíka, bylo by to deset milionů korun a výš,“ odhaduje Štěpán Drábek, který má ve značce Kytary.cz na starosti luxusní a vintage nástroje a je manažerem nové odnože Tone Yard.
Michal Pavlíček: Vybrat si tu pravou si žádá čas
Značka na svém startu nabízí přibližně sedmdesát nástrojů, jejichž cena sice tak vysoko nešplhá, ale kolem půl milionu korun se pohybuje často. Jde na jedné straně o vzácné nástroje s historií, na druhé o limitované luxusní edice a ojedinělé mistrovské kusy velkých značek, jako jsou hlavně Fender, Gibson, ESP nebo PRS. „Náležitě jsme pyšní na Novo Guitars, to jsou kytary, které jsou teď trendy, a doufáme, že budou trendy i nadále. Generace lidí, kteří je kupují, vyrostla na hudbě devadesátých let,“ představuje Drábek další součást portfolia.
Kniha a film k nedožitým osmdesátinám kytaristy Radima Hladíka
Radim Hladík a Vladimír Mišík na snímku z koncertu kapely Blue Effect z roku 1969. |
Celovečerní filmový dokument a právě vydaná kniha připomenou letošních osmdesát let od narození kytaristy Radima Hladíka, jedné z nejvýraznějších osobností české rockové scény. Dokument vzniká v koprodukci společnosti Blue Tools a České televize, a na svět mu pomohlo úsilí Radima Hladíka mladšího a Borise Machytky. Premiéru bude mít 17. prosince v pražském kině Lucerna. „Z rozsáhlého materiálu, který jsme nasbírali i v archivu České televize, jsme se nyní dostali na sto minut. Je neuvěřitelné, kolik můj táta, o kterém jsem od mámy neustále slýchal, že nic nedělá, ve skutečnosti udělal práce,“ uvedl Radim Hladík. Tvůrci se nakonec rozhodli, že vzniknou dokumenty dva. Spolu s filmem vznikla i objemná kniha Má hra, která je Hladíkovou první knižní biografií a nabízí nepřikrášlený vzhled do života průkopníka české rockové kytary. Napsal ji publicista Honza Vedral a vydalo ji nakladatelství Slovart.
Tone Yard není klasickou prodejnou, kam může přijít zákazník z ulice. Do showroomu se dostane jedině po předchozí rezervaci, bude pak ale mít celý prostor vyhrazený pro sebe. „Stejně tak jako jsou ty nástroje unikátní, jsou unikátní i lidé, kteří si je kupují. My víme, že mají specifické požadavky na to, jak se nástroj vybírá, kolik času s ním chtějí před nákupem strávit, než dojde k tomu finálnímu rozhodnutí,“ vysvětluje marketingový ředitel Kytary.cz Jiří Struk.
„V kytarovém světě nejenže musíte mít talent a dar přenášet to na lidi, ale protože promlouváte přes nástroj a ten nástroj zase ovlivňuje i to, co z vás jde ven, je nejdůležitější si ten nástroj vybrat. Najít si tu pravou, tak jako je to v životě,“ vysvětlil při otevření obchodu člověk nejpovolanější Michal Pavlíček, možná nejuznávanější tuzemský kytarista, spolutvůrce Pražského výběru, zakladatel kapely Stromboli a také skladatel filmové hudby. „Je fantastické, že se tady člověk bude moci zavřít a zkoušet a opravdu si vybrat tu svoji. Protože ty investice nejsou malé. Hodně lidí z našeho oboru to ocení,“ dodal Pavlíček.
Jednička na trhu vzešla z kočárkárny
Značku Kytary.cz, dnes největšího prodejce hudebních nástrojů ve středu Evropy, založili Jan Pils a Vladimír Myslík před 26 lety. Podle Jana Pilse je pro oba spolumajitele otevření Tone Yardu důležitou dosaženou metou. „S Vladimírem jsme zakládali firmu asi před 26 lety a tehdy jsme se soustředili na kytarové příslušenství a později levnější kytary. Měli jsme první prodejnu v kočárkárně. Postupem času se nám to nějak vymklo kontrole a dnes je ta kočárkárna podstatně větší. A tím, že tady dnes otevíráme koncept prodeje prémiových kytar, si plníme velký sen. Jednak náš a jednak reagujeme na poptávku a přání našich zákazníků, kteří po takovém místě dlouho volali,“ říká Pils.
Prodeji drahých kytar, akustických i elektrických, se firma věnuje už druhou dekádu a loni například otevřela oficiální zastoupení prémiové divize Custom Shop zásadního výrobce elektrických kytar, amerického Fenderu. Nyní se podařilo ojedinělé mistrovské kusy náležitě ubytovat. „Cítili jsme určitý dluh v tom, že ty kytary nedostaly prostor, který by si zasloužily. Že jsme je vystavili a pak jsme část z nich zase uklidili, protože jsme se prostorově nevešli. Myslím si, že tohle je i trochu splacený dluh celému konceptu,“ říká k Tone Yardu Vladimír Myslík. Oba spolumajitelé mají kanceláře přímo naproti novému showroomu a vyjádřili se, že do něj budou sami chodit jako malí kluci do cukrárny.
Limitka se v Praze objeví v jednom kusu a hned mizí
Mezi nejvzácnějšími kusy, které lze právě v prodejně Tone Yard pořídit, patří například Eric Clapton 1958 Les Paul 3PU Ebony Murphy Lab Aged. „Nejenže je to signature model, ale je to sběratelská záležitost, kytara vyrobená jen ve 150 kusech. Clapton půjčil Gibsonu svou vlastní kytaru z roku 1958 a firma vyrobila její repliku včetně její patiny,“ popisuje Drábek kytaru v ceně půl milionu korun. „Je to hodně peněz, ale kdybychom se podívali na cenu klavírů, fagotů nebo harf, obecně orchestrálních nástrojů, tak je to levná věc,“ dodává lakonicky.
Kytary.cz a jejich prodejní rekordy sběratelských kytar
Kytara vytvořená ke 40. výročí značky PRS je výjimečná kromě jiného motivem draka na hmatníku. |
- PRS 40th Anniversary Dragon LE: 569 000 Kč
- PRS 40th Anniversary Dragon LE: 569 000 Kč
- Gibson Dave Grohl DG-335 1st Run Pelham Blue: přibližně 500 000 Kč
- Gibson Custom Back to the Future „1955“ ES-345: přibližně 500 000 Kč
- Fender CS John Frusciante Strat Masterbuilt: přibližně 500 000 Kč
- Gibson Custom Kirk Hammett „Greeny“ 1959 Les Paul: přibližně 500 000 Kč
- Gibson Custom Keith Richards 1960 ES-355: přibližně 500 000 Kč
- PRS 2020 Schizoid Private Stock: přibližně 300 000 Kč
- Fender CS Dave Murray Strat NOS Masterbuilt: přibližně 300 000 Kč
- Gibson 2005 LP '59 Jimmy Page No. 1 Custom Authentic: přibližně 300 000 Kč
Z limitovaných edic se firmě podaří získat obvykle jen jediný kus a ten si hned najde nového majitele. „Výrobci umějí vydání limitovaných edic dobře načasovat, aby se rychle vyprodaly. Například loni jsme v podobné ceně prodali Fender Stratocaster, model John Frusciante. Na něm bylo zajímavé, že Frusciante, kytarista z Red Hot Chili Peppers, úplně poprvé propůjčil nějaké firmě své jméno. Poskytl kytarářům z Fenderu svoji slavnou kytaru, oni ji oskenovali a vyrobili přesnou repliku,“ dodává Drábek. Není to poprvé, kdy se v Česku mluví o rekordní ceně nástroje spojeného s Red Hot Chili Peppers. Kytarista Mirai Tomáš Javůrek si vloni přivezl z kytarového butiku ve Francii originální nástroj, který patřil dalšímu kytaristovi kalifornské kapely Joshi Klinghofferovi. Utratil za něj milion korun.
Podle Jana Pilse význam exkluzivních drahých nástrojů na trhu stoupá. „Zákaznická komunita, pro niž jsou zajímavé, se zvětšuje. Jednak to jsou profesionální muzikanti, pro které je taková kytara součást jejich výrazu, a tito lidé nástroje i mění, protože jim přinášejí novou inspiraci. A jednak jsou zákazníky movití lidé, kteří milují kytary. A obě tyhle skupiny objevují skutečnost, že kytary mohou být investičním nástrojem, podobně jako obrazy, investiční hodinky nebo třeba vína,“ říká Pils.
Růst segmentu ukazují i mezinárodní data, jak připomněl Roman Helcl, kytarista November 2nd a PR specialista pracující pro Kytary.cz. Podle cenového indexu mezinárodního tržiště Reverb se použité kytary značek Fender a Gibson v roce 2025 prodávaly přibližně o 20 procent dráž než v roce 2019. U některých vzácných modelů dosáhl meziroční růst cen až 49 procent. „Kytara Gibson Les Paul Standard z roku 1959, která patřila Marku Knopflerovi, se v roce 2024 prodala v aukční síni Christie’s za 693 tisíc liber,“ uvedl Helcl.
Pils na druhou stranu přiznává, že na celkovém byznysu jejich společnosti nemá segment sběratelských nástrojů zvlášť významný podíl. „Pro nás to je hlavně srdcovka, nelze se na to dívat jako na obchodní model a stanovit si, kolik toho máme prodat za měsíc, a posuzovat, zda se to vyplatí nebo nevyplatí. Je to zkrátka segment, který patří k našemu byznysu a chceme to tady mít. Chceme se na ty nástroje chodit dívat a zároveň je nabídnout našim zákazníkům,“ dodává.
Pils s Myslíkem chtějí stabilní miliardu v obratu
Kytary.cz v nedávné době změnily strategii a ustoupily z geograficky vzdálenějších trhů, které obsluhovaly online. „Opustili jsme Francii, Španělsko, Holandsko a Rumunsko. Kromě České republiky jsme na Slovensku, to je pro nás důležitý trh, v Německu, což je bohatý trh, na druhou stranu velmi konkurenční, a dále jsme v Maďarsku a v Polsku. Myslím si, že hlavně Poláci nás mají rádi,“ popisuje Pils.
Cílem firmy už není rozkročit se do celé Evropy. „Spíš se snažíme dělat to lépe. Musíte si vybrat, co chcete dělat pořádně. Když se podívám na statistiky, v zahraničí vidíme pokles, protože jsme nějaké trhy opustili, v České republice ale vidíme růst, a to zejména v segmentech, na něž se soustředíme především, a to jsou hlavně kytary, klávesové nástroje a tak dále,“ říká.
Budoucnost e-commerce podle značky Kytary.cz
Kytary.cz převedly svou pražskou prodejnu do 3D hry. |
Vedle butiku Tone Yard zaměřeného na movitější hudební fandy, kteří už mají v životě něco odehráno, představují Kytary.cz i novinku cílenou na mladší publikum. Firma spustila interaktivní hru, ve které hráč přes internetový prohlížeč vstupuje do 3D modelu prodejny Kytary.cz v Praze-Modřanech, kde si může vybírat jednotlivé nástroje, hrát na ně, učit se akordy a plnit rytmické výzvy a další úkoly. Hra je propojená se skutečným e-shopem a zboží v ní lze nakupovat. Hru vyvinul a stále zdokonaluje spolumajitel firmy Vladimír Myslík se svým týmem. „Nechtěli jsme dělat další katalog ve 3D, ale spíš místo, kde si člověk hraje a mimochodem objeví nástroj, o kterém nevěděl, že ho chce,“ uvedl Myslík. Podle firmy jde i o způsob, jak k hudebním nástrojům přitáhnout i ty, kteří dosud na nic nehrají.
Obratem se firma drží kolem jedné miliardy a do budoucna by to tak mělo zůstat. „Mohli bychom se tak jako jiné firmy zaměřovat na růst obratu, penetrovat trh a budovat si zákaznickou základnu bez ohledu na profit, my se ale spíše snažíme, aby firma mohla dlouhodobě fungovat, proto pro nás není hlavní výše obratu, ale to, abychom generovali jednoznačně kladný hospodářský výsledek. Máme firemní hodnoty, kam patří, že chceme mít spokojeného zákazníka, to znamená, že pro něj děláme i věci, které nepřinášejí přímý profit, a že chceme mít spokojeného zaměstnance. Pak je tam také dobročinnost a ekologická stopa. Jsou to věci, které stojí nějaké peníze, a abychom se jim mohli věnovat, potřebujeme ten jednoznačně kladný hospodářský výsledek,“ vysvětlil Pils.
To, v čem se chce firma v současné chvíli rozvíjet, je servis. „Servis nyní hodně roste a naši zákazníci to kvitují. Máme tady jednak servis elektronických zařízení, jako je zvuková technika a klávesové nástroje, a také kytarový servis, po němž je velká poptávka. V České republice je hodně vynikajících kytarářů, kteří jsou one man show, ale ti mají omezenou kapacitu a pro běžného zákazníka je problém se k nim dostat. To je prostor pro nás. My dosahujeme skvělých výsledků, a přitom se to snažíme udělat rychle. Jsme rychlí a budeme ještě rychlejší,“ prozradil příští plány Jan Pils.