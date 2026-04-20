Z Anglie jsme odešli se skloněnou hlavou, ale byla to velká lekce, říká spoluzakladatel Oktagon MMA Pavol Neruda
- Český a slovenský trh má Oktagon MMA pokrytý, teď chce pokračovat dál do Evropy.
- Prorazit zkusí v Polsku, poučení čerpají z Anglie, kde neúspěšná expanze vyšla Oktagon na zhruba 2,5 milionu eur.
Proměna sportu v byznysu práce s talenty i limity mezinárodní expanze byly hlavními tématy konference e15 Sport & Business 2026.
Jak to, že v Německu přivítali Oktagon MMA s otevřenou náručí, ale ve Velké Británii už ne? A proč musí bojovat třeba i s mýty a předsudky? „Lidé si myslí, že MMA zápasníci jsou jen násilníci a kriminálníci. Když jeden nebo dva šlápnou v životě vedle, pro mnohé je to jasné potvrzení domněnky,“ říká Pavol Neruda, spoluzakladatel organizace Oktagon MMA, který vystoupil na konferenci e15 Sport & Business 2026.
