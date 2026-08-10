Zero Carbon míří na koleje. Biomasa má nahradit tisíce kamionů
- Zero Carbon míří s biomasou na železnici. První vlastní vlaky chce vypravit v roce 2027.
- Ročně chce po kolejích přepravovat 400 tisíc tun biomasy, tedy ekvivalent 16 tisíc kamionů.
- Firma buduje vlastní logistické zázemí, včetně vlakových souprav, dep a speciálních kontejnerů.
Energetická skupina Zero Carbon rozšiřuje svůj logistický řetězec o železniční dopravu. Od roku 2027 chce po kolejích přepravovat nejméně 400 tisíc tun biomasy ročně. Firma už má dvě vlakové soupravy, připravuje vlastní překladiště a vyrábí speciální kontejnery na dřevní štěpku.
Společnost ZERO Carbon vstupuje do nákladní železniční dopravy v době, kdy se mění podmínky pro přepravu zboží i české energetiky. Její dceřiná společnost Zero Carbon Energo získala od Drážního úřadu licenci k provozování veřejné nákladní drážní dopravy. Platit začne letos 1. září a je vydaná na dobu neurčitou. Podle dokumentu se vztahuje na provoz v Česku i za podmínek evropských předpisů také v dalších členských státech EU.
„Ve špičce dnes realizujeme až 110 kamionových dodávek denně. U biomasy přepravované na delší vzdálenosti patří logistika mezi nejvýznamnější nákladové položky. S růstem objemů proto začíná železnice ekonomicky dávat stále větší smysl,“ vysvětuje obchodní ředitel Zero Carbon Jan Dostal.
Na železnici se firma připravuje od roku 2024. Pořídila dvě vlakové soupravy, buduje vlastní depa a překladiště a dokončuje výrobu speciálních kontejnerových nástaveb pro přepravu dřevní štěpky. První pravidelné spoje chce podle Dostala vypravit na začátku roku 2027.
400 tisíc tun ročně
Cílem je dostat po kolejích nejméně 400 tisíc tun biomasy ročně. Při orientační kapacitě 25 tun na jeden kamion jde o ekvivalent zhruba 16 tisíc kamionových nákladů. Pro srovnání, české zdroje mimo domácnosti spotřebovaly v roce 2024 na výrobu tepla 1,946 milionu tun dřevní štěpky a dřevního odpadu. O rok dříve to bylo 1,774 milionu tun, meziročně tedy spotřeba vzrostla o 9,7 procenta.
Plánovaný objem Zero Carbon by tak odpovídal přibližně 20,6 procenta této spotřeby. Neznamená to ale, že by firma chtěla pokrýt pětinu české poptávky. Její železniční přepravy mohou zahrnovat různé druhy biomasy, zdroje i cílové trhy.
Železnice hledá nové náklady
Zero Carbon přichází s plánem na železniční dopravu v době, kdy česká nákladní železnice hledá nové příležitosti. V roce 2025 se po českých kolejích přepravilo 83 milionů tun zboží, meziročně o 3,2 procenta více. Přepravní výkon však klesl na 14,3 miliardy tunokilometrů, nejméně za posledních šest let. Silniční nákladní doprava přitom přepravila 465,4 milionu tun zboží.
Struktura železničních přeprav se zároveň mění spolu s energetikou a průmyslem. Mezi nové příležitosti řadí přepravu energetické štěpky a biomasy také ČD Cargo. Zero Carbon chce vlastní železniční dopravou propojit jednotlivé části svého logistického řetězce, tey od nákupu a zpracování paliva přes depa a překladiště až po dodávky energetickým zdrojům. „Nechceme být závislí ani na pronájmu přepravních kontejnerů. Speciální nadstavby pro štěpku si vyrábíme sami. Kontrakty na první železniční přepravy už máme uzavřené,“ dodává Dostal.
Firma zároveň uvádí, že v loňském roce poprvé překročila tržby 500 milionů korun. Železnice má být další částí jejího podnikání v době, kdy české teplárenství postupně mění palivovou základnu a biomasa zůstává jedním z obnovitelných zdrojů využívaných pro výrobu tepla.