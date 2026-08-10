EU staví čipové továrny, v Česku to stojí. Investici v Rožnově za 44 miliard komplikuje zapeklitý problém
- Evropa staví čipové továrny za 850 miliard korun. Česko je jediné, kde projekt stojí.
- Onsemi čeká na pobídku 11 miliard, kterou už schválil Brusel. Babišova vláda mlčí a řeší problém spojený se změnami v samotné Onsemi.
- Čínská konkurence vyrábí desky pro čipy třikrát levněji. V Rožnově se zatím propouští.
V Evropské unii se staví nebo začínají stavět čipové továrny za zhruba 35 miliard eur, tedy asi 850 miliard korun. Do značné míry je to díky balíku opatření Chips Act EU, v jehož rámci mohly členské státy pro investory uvolnit štědré veřejné pobídky. Všechny projekty, které Evropská komise v rámci Chips Actu schválila, dostaly zelenou i od národních vlád a jsou v různých fázích realizace. Výjimkou je Česko. Andrej Babiš a jeho vláda stále nerozhodli o přidělení pobídky pro americkou společnost Onsemi, která chce v Rožnově pod Radhoštěm rozšířit výrobu za zhruba 44 miliard korun. Důvodem jsou i značné komplikace na straně Onsemi.
Evropský Chips Act z roku 2023 nelze považovat za dechberoucí úspěch. Cílem Evropské komise bylo do roku 2030 zvýšit podíl starého kontinentu na výrobě čipů ze zhruba 10 na 20 procent. Podíl ale naopak klesá, podle oborové organizace SEMI může být kolem sedmi procent.
Byrokracii navzdory
Jak web e15 v minulosti psal, auditoři z Evropského účetního dvora (ECA) vydali zprávu, podle níž se plány Evropy na navýšení podílu na čipové produkci nedaří naplňovat a jsou odtržené od skutečného dění. Investovat by bylo nutné alespoň 400 miliard eur. Problémem jsou i obří byrokracie, vysoké ceny energií, nedostatek firem, které by čipy odebíraly, a tak dále.
Několik projektů je ale přece jen v chodu. Zaměřují se primárně na produkci čipů pro evropský průmysl nebo automobilky, což jsou stále sektory, které kontinent živí. Podle výpočtů e15 jde o investice za asi 35 miliard eur.
Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!