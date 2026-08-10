Řada iPhone 17 možná zdraží už ode dneška. Apple navíc škrtá jejich výrobu víc, než se čekalo
- Apple podle úniků z dodavatelského řetězce zvažuje neobvyklé zdražení stávající řady iPhone 17 a zároveň omezuje její výrobu.
- Důvodem má být nedostatek paměťových čipů a snaha uvolnit kapacity pro chystaný iPhone 18 Pro i první skládací telefon.
- Případný růst cen v USA se obvykle přelévá i na evropský trh, zákazníkům se proto vyčkávání s nákupem nemusí vyplatit.
Zatímco technologický svět vyhlíží zářijovou premiéru nové generace chytrých telefonů s nakousnutým jablkem, technologický gigant Apple dost možná chystá kroky, které na trhu nemají obdoby. Podle čerstvých informací z čínských dodavatelských řetězců zvažuje americká společnost nečekané zvýšení katalogových cen stávající řady iPhone 17 – tedy modelů, které se na trhu prodávají už od loňského září.
Informace přinesl známý leaker vystupující pod přezdívkou Fixed Focus Digital na čínské sociální síti Weibo. Změna cen by podle těchto zpráv mohla na americkém trhu vstoupit v platnost už v pondělí 10. srpna, informují zahraniční média.
Zdražily iPady i Macy. iPhony zatím odolávaly
Tyto spekulace přicházejí v momentě, kdy Apple již během června přistoupil ke zdražení velké části svého portfolia. Vyšší cenovky tehdy dostaly počítače MacBook Neo, tablety iPad Pro i multimediální centra Apple TV 4K. Důvodem byly rostoucí náklady na paměťové čipy RAM a úložiště.
Nejprodávanějšímu produktu společnosti, iPhonu, se však tehdejší červnová vlna zdražování ještě vyhnula. Současné ceníky v USA drží základní iPhone 17 na částce 799 dolarů, případně dostupnější iPhone 17e na 599 dolarech. Nový tenký iPhone Air vyjde na 999 dolarů, iPhone 17 Pro na 1 099 dolarů a vrcholný iPhone 17 Pro Max na 1 199 dolarů.
Vedle možného růstu cen však leaker upozorňuje i na druhý podstatný krok. Apple prý zrušil plánované navýšení výrobních kapacit u některých linek z původně zamýšlených 15 na 30 procent. Celková výroba řady iPhonů 17 by tak mírně klesla.
Nedostatek pamětí a dražší nadcházející generace
Ačkoliv Apple tyto spekulace oficiálně nekomentuje, dané kroky by z obchodního hlediska dávaly smysl. Apple se totiž potýká s nedostatkem pamětí RAM pro chystané vlajkové lodě iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max a svůj vůbec první skládací iPhone. Ty mají debutovat již příští měsíc a omezení výroby starší sedmnáctkové řady by uvolnilo vzácné zdroje.
Analytické odhady navíc naznačují, že chystaný iPhone 18 Pro může výrazně podražit a jeho cena by mohla začínat až na 1 399 dolarech, píše web letemsvetemapplem.eu. Zvýšení ceny stávajícího iPhonu 17 by pomohlo tento obří cenový skok mezi generacemi vyhladit.
V září má navíc Apple uvést na trh pouze drahé modely Pro a skládací telefon. Standardní cenově dostupné modely iPhone 18 a 18e dorazí až na jaře 2027. Řada iPhone 17 tak zůstane základním stavebním kamenem nabídky Applu ještě téměř tři čtvrtě roku.
Dopady na české zákazníky
Dostupné informace v tuto chvíli hovoří především o americkém trhu a konkrétní procentuální nárůst cen ani dopad na evropské ceníky zatím není znám. Zdražování na primárním trhu v USA však historicky často zasahuje i ostatní regiony včetně Česka.
Pro tuzemské spotřebitele, kteří nákup iPhonu 17 aktuálně zvažují a vyhovují jim současné cenovky, tak platí jednoduchá rada. Vyčkávání se v nadcházejících dnech nemusí vyplatit.