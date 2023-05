Přerod z Dáme Jídlo na Foodoru byl uspěchaný, přiznává Kolesa | e15.cz

Dáme jídlo znal doslova téměř každý v Česku. Firmu před 11 lety založil Tomáš Čupr a po dvou letech ji prodal do rukou mezinárodní společnosti Delivery Hero. Před pár týdny ale přišel ze dne na den její konec, když ji vystřídala Foodora, brand, který mateřská společnost používá pro dalších sedm trhů.

Komunikace firmy přitom nepřipomínala příliš rebranding, ale spíše příchod nové služby, což ostatně potvrdil E15 i šéf společnosti Adam Kolesa. „Pro nás je to restart nejen z hlediska značky,“ uvedl Kolesa. Pod novou identitou se chce rozvozce jídla přiblížit mladým lidem z center velkých měst, kteří dosud upřednostňovali konkurenci, jako je Wolt nebo Bolt Food. „Vždy když jste ten první a největší, tak je těžké inovovat,“ vysvětluje si šéf Foodory důvody, proč u této cílové skupiny značka Dáme jídlo ztrácela na popularitě.

Nicméně Kolesa přiznává, že přechod na Foodoru byl „uspěchaný“. „Spojilo se více věcí. O tom, že bude rebrand, se vědělo dlouho. Ale proběhly i změny v organizaci, nejen v naší, ale i v mateřské,“ uvedl výkonný ředitel Foodory. „Proto se s tím sprintovalo v posledních třech měsících. Někdy je to lepší, aspoň se nevymýšlejí zbytečnosti, ale úsilí se soustředí na to důležité a to proběhlo dobře, což vidíme na číslech, která jsou velmi dobrá, navzdory komentářům na sociálních sítích,“ říká s tím, že celkově změna značky vyšla na vyšší desítky milionů korun.

Sám Kolesa je také ve vedoucí funkci Foodory teprve od začátku letošního roku, kdy vyměnil dlouholetého šéfa Filipa Fingla. Pro společnost se tak jedná o ideální moment na malou revoluci ve fungování a v nastavení priorit. To si uvědomuje i sám Kolesa, který od začátku na své pozici zejména tlačí na zvýšení kvality logistiky.

„V současné době jezdíme nejlépe za poslední roky a daleko více se soustředěním na kvalitu,“ říká Kolesa s tím, že právě kvalita doručování byla jedním z hlavních problémů značky Dáme jídlo. Problémy přišly zejména kvůli covidovému růstu, který byl pro firmu požehnáním i problémem zároveň.

Foodora se totiž stejně jako ostatní firmy z oboru částečně spoléhá na tzv. flotily. V podstatě jde o společnosti, které zaměstnávají řidiče, tedy o jakési dodavatele rozvozových služeb pro Foodoru. Tím pádem ovšem firma ztrácí přímý vztah s řidičem, což může vést k nižší kvalitě služeb. Foodora se proto ve své nové éře zaměří na odklon od flotil, které v současné době k zákazníkům dovezou zhruba 60 procent všech objednávek. Cílem Kolesy je tuto hodnotu zvrátit ve prospěch samostatných řidičů.

Další změnou v tomto ohledu je zvýhodňování kurýrů na kolech či skútrech. „Historicky firma Dáme jídlo hodně sázela na auta, byla to mantra, že jídlo musí být rozváženo v autech,“ tvrdí Kolesa. To by se nyní mělo změnit. Foodora chce vytvořit v Praze místa, kde by si například mohli kurýři vyměnit baterii do elektrokola či se občerstvit.

Zároveň Foodora spouští také služby, které firma Dáme jídlo nenabízela. Nově je to třeba program Foodora Pro, tedy předplatné služby, díky němuž budou mít zákazníci nižší cenu dopravy. Další novinkou je Foodora Business, což je nabídka pro firmy, která může být využívána jako zaměstnanecký benefit.