Propojení vědy s byznysem vázne, přibývá jen šest spin-off firem ročně | E15.cz

Česká věda zůstává na papíře. Takzvaný transfer technologií, tedy přenos vědeckých výsledků do byznysu, v tuzemsku drhne. Ročně tu sice vznikne zhruba šest spin-off firem s cílem uplatnit nápad na trhu, v sousedním Rakousku je to ale čtyřikrát více. Ukázala to analýza společnosti Transfera, která zároveň pojmenovává největší bolesti české praxe.