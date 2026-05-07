Bankovní rada ČNB podle očekávání základní úrokovou sazbu nezměnila
Bankovní rada ČNB dnes ponechala základní úrokovou sazbu na úrovni 3,5 procenta.
Rozhodnutí odpovídá očekávání finančního trhu i přes mírné zrychlení dubnové inflace.
Beze změny zůstávají také doplňkové sazby pro komerční úvěry a vklady.
Bankovní rada České národní banky dnes ponechala základní úrokovou sazbu beze změny na 3,5 procenta. Informoval o tom ředitel odboru komunikace ČNB Jakub Holas. Finanční trh stabilitu sazeb očekával, a to i přes dubnové zrychlení inflace. Základní úroková sazba je na nynější úrovni od loňského května.
Tisková konference bankovní rady se uskuteční v 15:00. Guvernér ČNB Aleš Michl na ní vysvětlí důvody pro dnešní rozhodnutí. Představí také novou makroekonomickou prognózu, ze které bankovní rada při rozhodnutí o nastavení úrokových sazeb vycházela.
Bankovní rada nechala beze změny také lombardní a diskontní úrokovou sazbu. Lombardní sazba, za kterou si obchodní banky mohou půjčit u centrální banky peníze proti zástavě cenných papírů, zůstala 4,5 procenta. Diskontní sazbu, na kterou jsou například navázána penále za nesplácené úvěry, bankovní rada ponechala na 2,5 procenta.
Zatím naposledy upravila bankovní rada měnovou politiku před rokem, kdy snížila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na současnou úroveň. Ke změně postoje ji dnes nevedlo ani dubnové zrychlení meziroční inflace na 2,5 procenta, kdy tempo růstu spotřebitelských cen poprvé v letošním roce překročilo dvouprocentní cíl ČNB.
Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení. Zároveň ale při vyšších úrocích roste zhodnocení vkladů na účtech.