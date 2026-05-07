Roboti přibývají, lidí ale neubývá. Šéf logistiky v Notinu má sen o doručení do deseti minut
- Automatizace mění logistiku, ale podle šéfa Notina zatím lidi nenahradí.
- Firma testuje roboty i nové způsoby doručení, zatímco objemy objednávek dál rychle rostou.
- Do budoucna počítá s výrazně rychlejším doručováním, možná mnohem rychlejším, než jsme dnes zvyklí.
Logistika se v e-commerce často spojuje s roboty a automatizací, v Notinu ale podle šéfa logistiky Tomáše Hofera zůstává člověk stále klíčovým prvkem. Společnost, která patří mezi největší evropské prodejce parfémů a kosmetiky, dnes provozuje čtyři distribuční centra v Evropě a její objemy dál rostou dvouciferným tempem. „Člověk zůstává nenahraditelný, maximálně se jeho role trošku mění,“ říká v podcastu Business Club Tomáš Hofer, který ve firmě působí už deset let.
Automatizace podle něj nevytlačuje zaměstnance, ale pomáhá firmě zvládat rychle rostoucí objemy objednávek. Namísto čistě manuální práce přibývá potřeba techniků a odborníků na technologie. Notino dnes využívá poloautomatizované balicí linky ve většině svých skladů a testuje roboty pro vychystávání zboží. V polském distribučním centru například operuje několik desítek robotů, kteří skladníkům přivážejí kartony, čímž usnadňují fyzicky náročnou práci.
Důležitý není jen produkt, ale i jeho obal
Vedle automatizace řeší firma také strategii doručování. Přestože se v posledních letech rozšiřují samoobslužné boxy, Notino zatím vlastní síť budovat neplánuje. „V úvahách to bylo, ale dnes bych řekl, že necháme tu znalost na expertech,“ vysvětluje Hofer. Zákazníci podle něj stále využívají kamenné prodejny, které firma provozuje, a zhruba polovina objednávek v Česku směřuje právě k osobnímu vyzvednutí v nich.
Logistika v Notinu je oproti jiným typům retailu specifická tím, že zákazník nekupuje jen samotný produkt, ale i jeho obal. U luxusních parfémů, které lidé často pořizují jako dárek, je totiž neporušené balení nedílnou součástí celkového dojmu. „My proto produkty musíme balit tak, aby i obal a celofán kolem něj přišly k zákazníkovi naprosto v pořádku,“ vysvětluje Hofer.
Češi jsou podle Hofera poměrně citliví na dobu doručení jejich zboží, nejen proto má do budoucna poměrně ambiciózní vizi. „Můj sen je, abychom byli schopni zákazníkovi doručit do deseti minut vše, co si objedná,“ říká s tím, že by doručování mohly zajišťovat drony nebo autonomní vozíky.
Jak může vypadat ideální distribuční centrum budoucnosti a proč si ho šéf logistiky Notina představuje úplně bez lidí? A jak se firma poučila z logistického selhání v době, kdy rostl internetový prodej? Pusťte si celý rozhovor s Tomášem Hoferem na začátku článku.