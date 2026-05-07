Banky trestají nejistotu. Hypotéky opět mírně zdražily, připlácí se za nejoblíbenější fixace
- Průměrná sazba hypoték v květnu opět stoupla, na trzích přitom chybí impuls pro obrat směrem dolů.
- Banky kvůli rizikům zdražují hlavně oblíbené kratší fixace od jednoho do tří let.
- Lidem s končící fixací doporučují experti vyjednávat s bankami s předstihem několika měsíců.
Máte v plánu kupovat vlastní bydlení nebo vás brzy čeká konec fixace? Pak pro vás statistiky posledního Swiss Life Hypoindexu mapující květnový start hypotečního trhu nemají úplně nejlepší zprávy. Banky na vrcholu jara půjčují ještě o něco dráže než v dubnu a trh se pevně usadil nad pětiprocentní hranicí. Průměrná nabídková sazba u klasických hypoték sjednaných při financování 80 % hodnoty nemovitosti drobně stoupla na 5,19 procenta. I když se oproti předchozímu měsíci jedná jen o mírné zdražení, důležitější je fakt, že na trhu momentálně není žádný důvod hypotéky v dohledné době zlevňovat.
„Trh dál svazují geopolitická rizika, cena ropy, inflační očekávání a vyšší úrokové swapy. Bez uklidnění ve světě nelze čekat rychlý návrat k levnějším hypotékám, a proto roste význam správné volby banky, délky fixace i načasování jednání. Zejména domácnosti před refixací by měly nové podmínky řešit s několikaměsíčním předstihem,“ uvádí hypoteční analytik společnosti Swiss Life Select Jiří Sýkora. Experti připomínají, že banky snižují sazby hypotečních úvěrů zpravidla pomaleji, než je zvyšují. „Šanci na jejich zvýšení často využijí rychle. A není se čemu divit: jejich prioritou je zisk, nikoli rychlé zlevňování hypoték. Ke změně přístupu a skutečnému poklesu sazeb je proto potřeba jasný signál, že se ekonomická situace dlouhodobě zlepšuje,“ dodává Sýkora.
Zásadní růstový skok nastal v hypotečních sazbách v dubnu, kdy pod vlivem konfliktu na Blízkém východě banky zdražily půjčky nejrychleji od léta 2022 a průměrná sazba se vrátila nad pět procent. Růst sazeb je bezprostředním důsledkem zdražování peněz na mezibankovním trhu, který prakticky okamžitě absorbuje všechny byznysově podstatné faktory pro cenotvorbu hypoték. Takzvané úrokové swapy zásadní pro stanovení hypotečních sazeb po začátku konfliktu vylétly takřka o třetinu a do začátku května ještě dvakrát změnily směr. „Je to velmi volatilní a odpovídá to nejistotě, která na trzích panuje. Bohužel se situace nezklidňuje,“ zdůrazňuje hypoteční expert firmy Broker Trust Libor Vojta Ostatek.
Duben tak sice přinesl úrokový skok, ale v průměru šlo „jen“ o necelé tři desetiny procentního bodu, banky tak alespoň prozatím přenesly na klienty jen část otřesu na mezibankovních trzích. „Nemůžeme tam nahodit o půl procenta vyšší sazbu. Jen prostě musíme častěji měnit sazby, hlídat to na denní bázi a rychle reagovat. Prémii za nejistotu si jednoduše nemůžeme dovolit, protože jsme v konkurenčním prostředí,“ popisuje práci bankéřů šéf hypotečních úvěrů v Raiffeisenbank Milan Voldřich.
Čím dříve, tím lépe
Ekonomové zároveň radí lidem, které v dohledné době čeká konec hypoteční fixace, nenechávat vyjednávání s bankou na poslední chvíli, ale řešit situaci s předstihem několika měsíců. A to především s ohledem na zvýšenou nervozitu trhu a nejistotu ohledně stanovení sazeb samotnými bankami, pro které znamenají prognózy geopolitického vývoje zásadní dodatečný rizikový impuls. Navíc se v bankovních cenících masivně prohloubil rozdíl mezi cenou krátkodobých a dlouhodobých fixací.
Nejvýhodněji nyní vycházejí tříleté fixace, kde se průměrná sazba pohybuje kolem 4,9 procenta. Naopak u pětiletých fixací zaplatí zájemce o hypotéku 5,15 procenta a u desetiletých dokonce 5,74 procenta. U hypoték sjednávaných nad osmdesát procent hodnoty nemovitosti jsou pak sazby ještě o něco přísnější. Zde jednoletá fixace stojí 5,28 procenta, oblíbená tříletá 5,21 procenta, pětiletá 5,46 procenta a za desetiletou jistotu si banky aktuálně nechají zaplatit 5,99 procenta.
Z vývoje hypotečních ceníků navíc vyplývá typická „oběť“ otřesů z posledních měsíců. A to zájemci o krátkodobější fixace úrokových sazeb od jednoho do tří let, kteří v současnosti tvoří rozhodující většinu hypotečního trhu. „Kratší fixace zdražují rychleji než dlouhodobé fixace. Je to proto, že trh aktuálně více trestá nejistotu v horizontu nejbližších let. Banky tak fakticky odrazují od krátkých fixací, které jsou pro ně momentálně nejhůře řiditelné z pohledu rizika,“ připomíná ekonom realitního portálu Videobydleni.cz Jakub Veverka.
Kratší fixace mohou být vhodné pro ty, kteří věří v pokles sazeb v horizontu několika let a jsou ochotni přijmout vyšší riziko. Delší fixace naopak poskytují stabilitu a ochranu před dalším růstem sazeb. Hlavním rizikem pak zůstává další vývoj na Blízkém východě. Pokud by konflikt dále eskaloval, banky by se neubránily dalšímu skokovému zdražení hypoték.