Česká spořitelna plánuje superinvestici pro velké hráče. Vydělat na ní mohou příští čeští důchodci
- Česká spořitelna si otevřela prostor pro emisi specifických cenných papírů, které jsou považovány za bezpečné.
- Hlavními kupci budou velcí institucionální hráči, jako jsou penzijní fondy.
- Tento krok banky přichází v momentě, kdy tuzemský hypoteční trh intenzivně oživuje.
Česká spořitelna si otevřela dveře pro vydání balíku specifických cenných papírů, které trh tradičně považuje za superbezpečný nástroj vhodný pro špatné časy. Papíry „Spořce“ poslouží jako relativně levný zdroj pro financování budoucích hypotečních úvěrů, na druhé straně dá vydělat velkým domácím hráčům spravujícím peníze drobným investorům. Podle expertů budou totiž největšími kupci papírů známých také jako covered bonds tuzemské penzijní fondy, pro něž mohou být papíry ideální kombinací výnosu a rizika.
Prospekt takzvaných hypotečních zástavních listů schválil spořitelně začátkem března vídeňský regulátor, svůj souhlas přidala i Česká národní banka. Podle spořitelny jde o základní výkop k emisi, která reálně proběhne později podle momentálních potřeb banky a situace na trzích. Bezprostředně po schválení prospektu tak spořitelna zatím podle vyjádření mluvčího Filipa Hrubého papíry nevydá. Naposledy spořitelna tento typ papírů vydala v závěru roku 2023, a to v objemu osmdesáti miliard korun.
Potrava pro domácí fondy
„Myslím, že emisi upíší dominantně domácí penzijní fondy,“ soudí analytik společnosti Capitalinked Radim Dohnal s tím, že investoři do dluhopisů už mají respekt typicky vůči méně kvalitním dluhopisům a každá větší emise renomovaného hráče se setká se zájmem investorů. Častými investory do tohoto typu „kvazidluhopisů“ ale bývají třeba i pojišťovny.
„Dluhopisy jsou zajištěné, limit podílu půjčky na hodnotě zajištění je u nich podle prospektu osmdesát procent. Nicméně v reálném portfoliu spořitelny tvořil tento ukazatel ke konci ledna podstatně nižších 33 procent, což znamená velmi bezpečné portfolio,“ dodává Dohnal.
Hypoteční zástavní listy jsou považovány za jeden z nejbezpečnějších investičních nástrojů hned po státních dluhopisech. Důvodem je právě rozsáhlé zajištění relativně bezpečnými aktivy v podobě nemovitostí. „Je to velmi oblíbený instrument pro banky a také pro zákazníky. Riziko zástavních listů je velmi nízké, přitom úrok bývá typicky mírně vyšší oproti termínovaným vkladům,“ uvádí ekonom společnosti Finlord Boris Tomčiak.
Tomu odpovídá i složení investorů, kteří je kupují. Tedy obvykle velcí konzervativní hráči. Zatímco obecně vzato může hypoteční zástavní list zamířit i do portfolií drobných investorů, tentokrát prospekt přímou investici drobných investorů přímo vylučuje. Ti se ho tak mohou dotknout pouze nepřímo, typicky formou výše zmíněných fondů.
Aby zbylo na marži
Výnos papírů zatím není stanoven, podle expertů ale bude výrazně pod úrovní sazeb, které spořitelna následně určuje účtuje klientům financujícím hypotéku. „Očekávám výnos pod čtyřmi procenty ročně,“ domnívá se Dohnal. Tomu by odpovídalo i úročení poslední emise zástavních listů největšího hráče v tomto segmentu na trhu ČSOB Hypoteční banky. Ta jako jedna ze tří domácích bank loni vydala balík těchto papírů, přičemž emisi čtyřletých papírů z loňského prosince úročila investorům sazbou 3,97 procenta. V menší míře vydaly loni hypoteční zástavní listy i Komerční banka a UniCredit.
Banky obvykle stupňují emise zástavních listů v případě očekávaného růstu hypotečního trhu. Takový obrázek ukazuje trh už nyní. Například únor se zařadil mezi pět historicky nejsilnější hypotečních měsíců, nejen co se objemu v miliardách korun týče, ale i s pokračující silným počtem nově poskytnutých hypoték. V únoru 2026 poskytly banky a stavební spořitelny skutečně nové hypotéky bez refinancování za necelých třicet miliard korun. Od začátku roku tak objem nově poskytnutých hypoték dosáhl 57 miliard korun, což o 17 miliard převyšuje loňský začátek.