Je čas se probudit, ztrácíme konkurenceschopnost a zaostáváme, varují největší technologické firmy Evropy
- Šéfové sedmi klíčových firem varují před ztrátou konkurenceschopnosti Evropy v čipech, umělé inteligenci i obraně.
- Sedm podniků s tržní hodnotou přes bilion eur kritizuje dusivou regulaci, která brání inovacím dříve, než se stihnou rozvinout.
- Evropské firmy čelí fragmentaci trhu a složitým pravidlům, což znemožňuje efektivní soupeření se státně dotovanou konkurencí.
Na plíživou technologickou a ekonomickou stagnaci Evropy se upozorňuje už nějakou dobu, ovšem poněkud marně. Regulace je stále silná, procesy velmi dlouhé, odstraňování bariér vázne a vyhlídky na zlepšení nejsou kdovíjaké. Na situaci teď upozornili i šéfové sedmi největších technologických firem starého kontinentu, které stále hrají klíčovou roli ve světě. Zástupci podniků ASML, Airbus, Ericsson, Nokia, Siemens, SAP a Mistral AI publikovali otevřený dopis, který nazvali budíčkem pro Evropu. Text navázal na setkání šéfů těchto podniků s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou.
