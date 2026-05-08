Miliardář Němec rozšiřuje plány v řecké zátoce Navarino. Ve hře je účast na investici za desítky miliard
- Jeden z nejbohatších Čechů rozšiřuje svou stopu v luxusním řeckém letovisku.
- Získá menšinový podíl v tamním developerovi.
- V zátoce Navarino se tak bude podílet na dalším rozvoji, který postupně spolkne desítky miliard korun.
Miliardář Tomáš Němec přeskupuje své řecké investice. Bývalý majitel České gumárenské společnosti a v současnosti nejviditelnější český investor do značek sportovního vybavení se zbaví polovičního podílu v tamním luxusním golfovém rezortu a na oplátku získá minoritní podíl ve společnosti Temes, svém dosavadním developerském partnerovi.
Řecká společnost Temes o tomto připravovaném kroku informovala v tiskové zprávě s tím, že transakce je součástí celkové reorganizace. Její aktivity bude kvůli snaze o zjednodušení struktury zastřešovat nově zřízená mateřská společnost Ēnsofi, která má totožné majoritní vlastníky – rodinu Constantakopoulosových.
