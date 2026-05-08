Brusel zásadně změní pravidla pro Česko. Na levné nákupy zbývá čas jen do konce června
- Od 1. července 2026 zavádí Evropská unie clo na všechny zásilky ze zemí mimo EU, včetně těch nejlevnějších.
- Nový paušální poplatek 3,0 eura za každou položku výrazně prodraží nákupy z platforem jako Temu, Shein či AliExpress.
- Změny mají omezit neférovou konkurenci a pravděpodobně povedou k útlumu extrémně levného online nakupování.
Extrémně levné bytové doplňky, kosmetika, oblečení i nejrůznější „vychytávky“, o nichž jste ani netušili, že existují, dokud jste na ně nenatrefili právě na e-shopu Temu, AliExpressu či Sheinu. Od letošního července se vám už nejspíše takové brouzdání a nahodilé „přihazování do košíku“ ani nevyplatí.
Nová evropská pravidla zásadně mění způsob, jakým budeme nakupovat levné zboží z Asie. Evropská unie ruší dosavadní výjimku, podle níž se na zásilky ze zemí mimo EU do hodnoty 150 eur nevztahovalo clo. Právě tato hranice umožnila masivní rozmach levných objednávek, které do Evropy proudily v miliardách kusů ročně.
Od 1. července 2026 ale tato výhoda končí. Nově budou podléhat clu všechny zásilky bez ohledu na jejich hodnotu. Pro českého zákazníka to znamená jediné: drobné nákupy za pár desítek korun bude zdražovat často clo vyšší než samotná hodnota objednávky.
Paušální poplatek místo složitých výpočtů
Změna má být administrativně jednodušší: místo klasického procentuálního cla se zavede paušální poplatek. V přechodném období do roku 2028 půjde o 3,0 eura za každou položku v zásilce. Clo se nebude počítat za celý balík, ale za každý kus.
Připravovaná změna pravidel zásadně mění logiku nakupování. Spotřebitelé budou pravděpodobně více zvažovat, zda se jim objednávka vůbec vyplatí, nebo se vrátí k nákupu u evropských prodejců, což je mimo jiné i deklarovaným cílem Evropské unie.
Evropské firmy dlouhodobě upozorňovaly, že nemohou konkurovat levným dovozům, které obcházely některé poplatky a regulace. Dalším problémem bylo zneužívání systému – prodejci často uměle snižovali deklarovanou hodnotu zásilek nebo je rozdělovali na menší balíky, aby se vyhnuli clu.
Platformy ponesou větší odpovědnost
Změna se netýká jen zákazníků, ale i samotných e-commerce gigantů. Platformy jako Temu, Shein a AliExpress budou nově považovány za dovozce.
To znamená, že budou muset zajistit, aby zboží splňovalo evropské normy, ponesou odpovědnost za jeho bezpečnost a pravděpodobně začnou vybírat clo přímo při nákupu.
Česká republika patří mezi země, kde jsou online nákupy mimořádně rozšířené. Změna se tak dotkne velké části populace. Dá se očekávat pokles impulzivních nákupů levného zboží, tlak na změnu cenové strategie platforem a možný návrat části zákazníků k evropským e-shopům. Jedno je ale jisté: éra extrémně levných nákupů z Asie, jak ji známe dnes, se blíží ke konci.