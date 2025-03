V českých bankách momentálně leží ladem historicky největší objem peněz. Bezmála tři biliony korun anebo také sedmadvacet procent majetku tuzemských bank totiž nenachází reálné využití. Domácí ekonomika není tak velká a růstové vyhlídky firem nejsou zdaleka tak ambiciózní, aby se tyto peníze daly rozpůjčovat, jak by velela základní poučka bankovního byznysu. Bezprizorní tři biliony korun nicméně i tak slušně vynášejí, a to díky úložkám těchto peněz u České národní banky. Úroky z těchto vkladů totiž měsíc co měsíc bankám přihrají téměř deset miliard.