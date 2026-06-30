Čtyřicetileté dno prolomeno. Japonská měna zažívá historický kolaps, nepomáhají ani bilionové injekce
- Japonský jen se propadl na nejnižší úroveň za posledních 40 let, když poprvé od roku 1986 prolomil hranici 162 jenů za dolar.
Měna oslabuje již čtvrté čtvrtletí v řadě, přičemž tlaku nedokázaly zabránit ani masivní vládní intervence, a to kvůli obřímu rozdílu v úrokových sazbách oproti USA.
Japonské úřady jsou připraveny znovu zasáhnout, analytici však varují, že intervence trend pravděpodobně nezvrátí a jen bude kvůli vyhlídkám na zvyšování sazeb ze strany Fedu slábnout dál.
Japonský jen při dnešním asijském obchodování pokračoval v propadu na nejnižší hodnoty za 40 let a poprvé od roku 1986 prolomil hranici 162 jenů za dolar. To vyvolalo obavy z přímých intervencí Japonska.
Jen se propadl až na 162,41 JPY za dolar. Za celé druhé čtvrtletí pak ztrácí dvě procenta, a je tak na cestě vykázat pokles již čtvrté čtvrtletí za sebou. To je nejdelší ztrátová série japonské měny za poslední čtyři roky. Může za to velký rozdíl v úrokových sazbách.
Japonská ministryně financí Sacuki Katajamaová v reakci na pokles domácí měny zopakovala, že úřady jsou připraveny kdykoliv adekvátně reagovat. Zdržela se však ostřejších prohlášení.
„Je otázka kdy, nikoli zda, ministerstvo financí znovu zasáhne na podporu jenu,“ uvedla analytička Commonwealth Bank of Australia Carol Kongová. „Je však nepravděpodobné, že by jakákoli intervence zvrátila širší vzestupný trend kurzu USD/JPY,“ dodala s tím, že očekává, že na začátku roku 2027 jen dosáhne úrovně 164 za dolar.
Japonská měna v posledních měsících odolala sérii intervencí za rekordních 11,7 bilionu JPY (1,57 bilionu korun) i zvýšení úrokových sazeb japonskou centrální bankou. Válka v Íránu totiž podnítila obavy z inflace a narušila výhled globálních úrokových sazeb.
Intervence na konci dubna a na začátku května na krátkou dobu jen posílily. Ten se ale dostal opět pod tlak, když obchodníci začali zohledňovat očekávané zvýšení úrokových sazeb centrální bankou USA (Fed) v letošním roce. Trhy se tak nyní soustředí na čtvrteční zprávu o vývoji nezaměstnanosti v USA. V současnosti obchodníci dávají šanci 61 procent tomu, že Fed zvýší úroky do září.
Japonská centrální banka sice tento měsíc zvýšila základní úrokovou sazbu, ta však zůstává hluboko pod úrovní Spojených států. To vytváří výrazný rozdíl ve výnosech, který nahrává dolaru a podporuje spekulativní obchody, při kterých si investoři levně půjčují v jenech a investují do měn s vyšším výnosem.
Kolem 8:00 SELČ dolar k jenu rostl o 0,3 procenta na 162,33 JPY. Euro vůči jenu klesalo o 0,1 procenta na 184,80 JPY a k dolaru oslabovalo o 0,3 procenta na 1,1385 USD. Dolarový index, který sleduje výkon dolaru ke koši šesti předních světových měn, posiloval o 0,3 procenta na 101,42 bodu.