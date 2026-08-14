Přes 30 let chátrá, teď se má změnit k nepoznání. Saúdové mají u Paříže plán za 25 miliard
- Francouzský prezident Emmanuel Macron se snaží přilákat saúdskoarabské investice, aby oživil kdysi největší zábavní park v zemi.
- Z opuštěného areálu Mirapolis nedaleko Paříže by se tak díky saúdskému kapitálu mohla stát atrakce s tematikou populární japonské mangy.
- Očekává se, že transakce by mohla přesáhnout výši jedné miliardy eur (v přepočtu přes 25 miliard korun).
Už několik měsíců probíhají utajovaná vyjednávání mezi Elysejským palácem a potenciálními saúdskoarabskými investory o oživení zábavního parku Mirapolis, který v roce 1991 z finančních důvodů zkrachoval. Serveru Politico to potvrdilo hned několik zdrojů z diplomacie a byznysu, které vyžadovaly anonymitu.
Uprostřed vyjednávání stojí Qiddiya Investment Company, dceřiná společnost saúdskoarabského státního investičního fondu PIF, který minulý rok otevřel svou pobočku v Paříži.
Cílem je odkoupit pozemky bývalého parku Mirapolis od francouzské společnosti Société Cergy Parc, která se zabývá realitními aktivitami. Mirapolis se nachází 30 kilometrů severozápadně od francouzské metropole a Macron chce místo něj vybudovat rozsáhlý zábavní komplex věnovaný celosvětově populární sérii Dragon Ball. Volba tématu není náhodná – Francie je po Japonsku druhým největším trhem pro komiksy manga a grafické romány na světě.
Expanze saúdské Vize 2030 do Evropy
Saúdskoarabská společnost už aktuálně pracuje na megaprojektu Qiddiya City, městě zábavy, sportu a kultury nedaleko Rijádu, který je součástí rozsáhlejšího projektu Vize 2030 korunního prince Muhammada bin Salmána. Jeho cílem je diverzifikovat saúdskoarabskou ekonomiku závislou na ropě, a to právě skrze masivní investice do turismu, sportu a zábavního průmyslu doma i v zahraničí.
Součástí saúdského města zábavy bude mimo jiné okruh pro Formuli 1, velký tenisový areál, zábavní park amerického řetězce Six Flags, který byl otevřen již v prosinci 2025, i hlavní tematický park s motivem Dragon Ball. Město by se mělo rozkládat na ploše 334 km² uprostřed pouště na okraji útesů hory Tuwaiq, necelých 40 kilometrů od hlavního města Rijádu. Odhaduje se, že celková kapacita bude okolo 500 000 návštěvníků, přičemž se očekává, že naláká až 48 milionů turistů ročně. Pro srovnání by Qiddiya měla být třikrát větší než Paříž, kterou v roce 2024 navštívilo přibližně 48 milionů turistů. Ve Francii by tak měla vzniknout o něco menší evropská verze tohoto konceptu parku Dragon Ball.
Zábavní park Six Flags v rámci nově budovaného města Qiddiya City |
Vztahy mezi Paříží a Rijádem v současnosti zažívají mimořádně silné období. „Vztahy mezi Francií a Saúdskou Arábií jsou vynikající a nikdy nebyly tak úzké,“ okomentoval pro Arab News francouzský senátor Olivier Cadic. Vyzdvihl především ekonomickou spolupráci a nové příležitosti pro francouzské firmy, které přináší Vize 2030. Partnerství se opírá také o vzájemnou důvěru a shodu v klíčových geopolitických otázkách.
Zároveň korunní princ Muhammad bin Salmán využívá zahraniční politiku – včetně vztahů se Západem – k upevnění své legitimity, kterou v Saúdské Arábii narušil jeho nevyzpytatelný styl vládnutí. Zlomovým okamžikem se stala vražda saúdského disidenta a novináře The Washington Post Džamála Chášukdžího, kterou západní země ostře odsoudily. V poslední době však dochází k opětovnému oživení vzájemných vztahů, což je pragmatickým důsledkem energetických dopadů války na Ukrajině a rostoucí rivality mezi USA a Čínou.
Rozhovory na nejvyšší úrovni
Francouzská administrativa bere obchodní jednání nanejvýš vážně. Svědčí o tom schůzky mezi Emmanuelem Macronem a výkonným ředitelem společnosti Qiddiya Abdulláhem Aldawúdem, kteří se setkali na posledních dvou ročnících akce Choose France, jež má do země lákat zahraniční kapitál.
V tiskových materiálech letošního summitu se dokonce objevila nenápadná zmínka o podepsání memoranda cílícího na „prozkoumání velkého turistického a zábavního projektu ve Francii“.
Aldawúd už jednal i s Valérií Pécresseovou, prezidentkou regionu Île-de-France, kde se nachází opuštěný Mirapolis, a s vládními agenturami pro hospodářský rozvoj.
Čeká park stejný osud?
Park Mirapolis, který měl ukázat slávu francouzské kultury a literatury, představuje pro Francouze bolestnou investiční vzpomínku. V roce 1987 ho otevřel tehdejší premiér Jacques Chirac jako francouzskou odpověď na někdejší americkou dominanci v zábavním průmyslu. I tehdy projekt financoval saúdský kapitál, konkrétně miliardář Ghaith Faraon.
Kvůli nízké návštěvnosti a tvrdé konkurenci nově otevřeného EuroDisney (dnes Disneyland Paris) se však park rychle propadl do finančních problémů a po pouhých čtyřech letech musel úplně zavřít. Od roku 1991 areál chátrá.
Přípravy na jeho oživení jsou však podle informací v plném proudu. Na konci července se zástupci regionu Île-de-France sešli s reprezentanty deseti klíčových ministerstev, provozovatelem elektrické sítě RTE a zástupci dopravců. Podle agendy z jednání, do níž mělo Politico možnost nahlédnout, se řešila budoucí správa projektu, rozvoj dopravní infrastruktury, energetické nároky a problematika výkupu pozemků. Setkání navíc předsedal Macronův bývalý kancléř Georges-François Leclerc, který nyní působí jako prefekt regionu.
Představitelé Elysejského paláce ani zástupci společnosti Qiddiya se k probíhajícím jednáním zatím oficiálně nevyjádřili. O projektu nemají informace ani místní politici. Ti potvrdili, že do jednání nebyli zapojeni a že v případě realizace budou především dohlížet na environmentální a sociální dopady projektu.