Zbrojovka Excalibur Army dál prudce roste. Tržby vystřelily nad 83 miliard, zisk na rekord
- Zbrojovka Excalibur Army loni zvýšila tržby meziročně o 17,4 miliardy korun na rekordních 83,2 miliardy korun a její zisk vzrostl o 1,32 miliardy korun na 12,5 miliardy korun, což je také nejvyšší hodnota.
- Vyplývá to z výroční zprávy společnosti Excalibur Army, která ve Šternberku na Olomoucku a v Přelouči na Pardubicku vyrábí, modernizuje a opravuje vojenskou techniku.
- Firma patří do strojírensko-zbrojařského holdingu Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada.
Vedení Excalibur Army loňský růst tržeb přičetlo výrobě vlastní vojenské techniky a dalším dodávkám velkorážové munice. „Klíčovým faktorem našeho úspěchu byla globální expanze," uvedl generální ředitel Excalibur Army Vladimír Stulančák. Vedle stabilních evropských trhů firma loni úspěšně pronikla na nové trhy v Severní a Jižní Americe.
Významný podíl na loňských tržbách zbrojovky měly dodávky obrněných vozidel Patriot, houfnic Dita a export vojenské techniky a munice na Ukrajinu. Do loňského podzimu firma dodala na Ukrajinu dva miliony kusů velkorážové munice a 1000 pozemních systémů včetně tanků, bojových vozidel pěchoty, dělostřeleckých systémů a raketometů.
Společnost EA loni ve Šternberku zprovoznila novou halu za půl miliardy korun, ve které montuje pásovou a kolovou vojenskou techniku včetně houfnic, raketometů, tanků, bojových a speciálních vozidel. „Naše řady v uplynulém roce posílilo bezmála 300 nových kolegů a kolegyň. Oficiálně jsme tak překročili symbolickou hranici 1000 pracovníků, což je pro firmu našeho typu historický milník," podotkl Stulančák.
V roce 2024 zbrojovka EA zvýšila tržby o 47 miliard korun na 65,8 miliardy korun. Zároveň ztrojnásobila čistý zisk na 11,18 miliardy korun. O rok dříve tržby společnosti vzrostly téměř o 40 procent na 18,7 miliardy korun a její hrubý zisk 4,5 miliardy korun byl meziročně vyšší o 120 procent.
Excalibur Army vyhlíží rekordní rok
„V roce 2026 očekáváme pokračování silného růstového trendu, který započal v předchozích obdobích. Na základě již podepsaných smluv i probíhajících obchodních jednání předpokládáme rekordní rok jak v oblasti velkorážové munice, tak i prodeje techniky," stojí ve výroční zprávě EA.
V Česku skupina CSG zajišťuje podíl domácího průmyslu na projektu houfnic Caesar z produkce KNDS France určených pro Armádu ČR. Dalším společným projektem CSG s KNDS France jsou obrněná vozidla Titus. EA se bude podílet i na údržbě, opravách a modernizaci bojových tanků Leopard 2A8, které dostane česká armáda.
Firmy holdingu CSG působí v automobilovém, železničním, leteckém i hodinářském průmyslu a vyrábějí zbraně, munici či speciální vozidla. Mezi klíčové společnosti skupiny patří vedle EA, Tatra Trucks, MSM Group nebo The Kinetic Group. Skupina CSG má výrobní závody ve Spojených státech, v Británii, ve Španělsku, v Itálii, Německu, Česku, na Slovensku, v Srbsku a Indii. Loni vykázala tržby 6,7 miliardy eur (162 miliard korun). S akciemi CSG se od ledna obchoduje na amsterodamské a pražské burze.
GALERIE: Největší české zbrojařské skupiny.