Češi splácejí hypotéky, výnos inkasuje svět. Banky našly hladové investory pro svůj tajný trumf
- České hypotéky se mění v investici, po které sahají největší hráči světových trhů.
- Tuzemské banky poslaly v září do světa obří balík superpapírů a investoři se o ně takřka poprali.
- Pro domácí banky to znamená relativně levný nástroj pro financování hypoték.
Vydělávají na nich mimo jiné němečtí důchodci nebo japonští drobní investoři. Jsou součástí portfolií globálních investičních hráčů v čele s největším světovým správcem aktiv BlackRock a jejich výnos může potěšit i průměrnou americkou domácnost. Vydávají je přitom v obrovských množstvích i tuzemské banky a kryty jsou českými byty a rodinnými domy.
Řeč je o investičním supernástroji pro velké hráče na globálním trhu, takzvaných covered bonds. Právě první zářijové dny přitom znamenaly rovnou tandem obřích českých emisí, v nichž domácí banky poslaly do světa papíry za desítky miliard korun. Extrémně hladový globální kapitál si přitom žádal ještě podstatně více.
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