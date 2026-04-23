Komerční banka vyplatí celý loňský zisk, akcionáři dostanou téměř sto korun na akcii
- Akcionáři Komerční banky schválili výplatu dividendy ve výši 95,60 koruny na akcii, což odpovídá rozdělení celého loňského čistého zisku.
- Nárok na výplatu, která proběhne 25. května 2026, získá každý investor vlastnící akcie k rozhodnému dni 5. května.
- Banka loni zvýšila čistý zisk o 4,7 % na 18,2 miliardy korun, přičemž většinovým vlastníkem zůstává francouzská Société Générale.
Akcionáři Komerční banky (KB) na dnešní valné hromadě schválili návrh představenstva vyplatit z loňského zisku dividendu 95,60 koruny na akcii před zdaněním, tedy v objemu celého čistého zisku banky, řekla mluvčí banky Zuzana Čepelková. Většinovým akcionářem KB je s podílem 60,4 procenta francouzská banka Société Générale. Komerční banka má přes 70 tisíc akcionářů, většina z nich jsou lidé z Česka.
Nárok na dividendu bude mít akcionář, který bude vlastnit akcie banky k 5. květnu 2026. Datum výplaty bylo určeno na 25. května 2026. Komerční bance loni meziročně stoupl čistý zisk o 4,7 procenta na 18,2 miliardy korun. Za rok 2024 byla dividenda 91,30 koruny na akcii, rovněž z celého ročního zisku.
Dividenda bude vyplacena z loňského zisku 16,3 miliardy Kč a z nerozděleného zisku minulých let 1,865 miliardy korun. Podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře tak činí celkem 18,169 miliardy korun.
Akcionáři dále schválili změnu stanov banky, podle kterých se zvýší počet členů dozorčí rady z devíti na 12. Valná hromada zvolila členy dozorčí rady Cecile Bartenieffovou, Hervé Audren de Kerdrela, Bruna Delase a Pierre Villeroy de Galhaua.
S akciemi Komerční banky, která patří mezi největší peněžní ústavy v Česku, se obchoduje na pražské burze.