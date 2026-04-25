Jeřáby nad Malešicemi. Z pražské Popelky se díky tramvaji a výstavbě stává atraktivní čtvrť
- Jsou stále součástí širšího centra Prahy, nikdo tak ale Malešice moc nebere.
- Změnit by to měla nová tramvajová trať, která povede až na místní sídliště.
- Kromě toho se tu hojně staví. Podívejte se, kde a co.
Na konci příštího roku by do pražských Malešic měla poprvé vyjet tramvaj. Vyhlídka z nového spoje se bude v čase měnit. Malešice totiž čeká v následujících měsících a letech bohatý rozvoj. Nové domy i tramvajová linka mají pražskou čtvrť proměnit k nepoznání.
Začněme u oné tramvaje. Trať se začala stavět už loni. Aktuálně probíhá napojování kolejí vedoucích skrze Počernickou třídu na existující trať na Vinohradské. Na konci roku 2027 by na trať dlouhou 2,3 kilometru měla vyjet první tramvaj.
Čeká ji šest zastávek. Po odbočení z Vinohradské zastaví u Hagiboru, nově budované čtvrti, za kterou stojí developerská společnost Crestyl. Ta je sice oficiálně stále součástí sousedních Strašnic, slouží ale zároveň jako brána do Malešic. Odtud se tramvaj vydá skrze zastávky Na Palouku, Hostánskou, Plaňanskou a Tuchozarskou až na Sídliště Malešice. Právě pro něj bude nová tramvaj stěžejní. Obslouží ale i další obyvatele, kteří se nastěhují do nově vznikajících projektů.
Z budoucí tramvaje bude benefitovat projekt Ecocity, který tu staví developerská skupina JRD už od roku 2014. Letos v březnu developer zahájil poslední etapu projektu. Ta přinese do lokality 31 nových bytů. Jde o první energeticky pasivní soubor bytových domů v Česku, což znamená nízké náklady na vytápění i minimální energetické ztráty. Hotový by měl být projekt podle architektonického návrhu Podlipný Sladký architekti v roce 2028.
Tím ale JRD v Malešicích nekončí. V plánu tu má postavit ještě další projekt, který počítá s dalšími stovkami bytů a také novým parkem. Lokalita má navíc propojit už existující Malešický park s Malešickým lesem. JRD má aktuálně v plánu vypsat na budoucí zástavbu architektonickou soutěž. Osud výstavby je nicméně spojen se schválením Metropolitního plánu. K tomu by mohlo dojít ještě letos.
Podlipný Sladký architekti staví nedaleko odsud ještě jeden nový malešický projekt. Jde o Rezidenci Akademická, ve které bude celkem jedenáct bytů a tři nebytové prostory. Architekti sem navrhli dům ve tvaru kapky s oblými rohy a keramickou fasádou. Projekt, který z jedné strany hledí do Malešické, by měl být hotový už za několik týdnů. Podle harmonogramu by ho společnost Královice House 9 měla dokončit do léta.
Největší projekt Skansky
Řeč byla o Malešickém parku. I ten by měl projít jistým faceliftem. Praha 10 vypsala architektonickou soutěž na novou zahradní restauraci s rozhlednou. Vyhrál ji Atelier Amont ze Švýcarska. Ten navrhl do místního parku jednopodlažní podnik pro padesát lidí se zahrádkou pro dalších devadesát návštěvníků a vedle něj plochu pro kulturní akce s pódiem. Nad restaurací by se měla vinout třicet metrů vysoká rozhledna, která připomíná tobogán. Praha 10 aktuálně pro projekt hledá vhodného investora.
Nové bydlení nabídne také projekt u Černokostelecké, blízko průmyslové části Malešic. Stavět se tu chystá Skanska. Jde o brownfield lemující hlavní ulici. Lokalita má podle Skansky obrovský potenciál, proto sem švédská společnost umístila svůj zatím největší rezidenční projekt.
V pěti fázích má vzniknout sedmdesát tisíc metrů čtverečních nové zástavby, na nichž bude až tisícovka bytů i venkovní prostory. Zároveň chce Skanska postavit svůj zatím nejzelenější projekt. Kromě klasických technologií, jako je fotovoltaika, se tu bude využívat rovněž fototermika, která bude využívat teplo z recyklace šedé, tedy přečištěné, vody. Ta se bude v bytech používat na splachování toalet. Developer už začal na brownfieldu stavět, první část čtvrti za vyšší jednotky miliard korun by měla být hotová příští rok. Celý projekt je na desetiletí. Architektem je studio Chapman Taylor.
Ve směru zpátky k centru, na rohu ulic Počernická a Dřevčická, chce stavět Daramis spolu s BDCG Development. Projekt se jmenuje Sky Towers, což naznačuje, že tu vzniknou vyšší budovy. Celkem budou čtyři a všechny budou mít čtrnáct pater. Lidé tu budou obývat víc než čtyři stovky nových bytů, ale vzniknou tu také různé sdílené a veřejné prostory.
Součástí výstavby bude nepřetržitě fungující recepce, posilovna nebo například kino, ale i soukromý park ve vnitrobloku. Autorem návrhu je architektonické studio Qarta. Daramis chce pustit byty do prodeje už ve druhém čtvrtletí letošního roku, ve třetím plánuje začít stavět. Celý projekt by měl být dokončen v roce 2029.