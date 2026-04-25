Zestátnění výroby ČEZ je drahá a zbytečná investice, říká šéf pražské burzy Koblic
- Stát už dnes drží 70 procent společnosti ČEZ a podle šéfa pražské burzy Petra Koblice ovládnutí výroby slouží spíš jako politický marketing než ekonomický nástroj.
- Navzdory nejistotě kolem energetiky pražská burza vzkvétá a drtí výnosy i zahraniční indexy.
- Trhy se naučily ignorovat šoky a podle Koblice jsou dnes investoři třeba vůči zprávám z Bílého domu zcela otupělí.
Šéf Burzy cenných papírů Praha Petr Koblic kritizuje v rozhovoru pro pořad FLOW plány na plné zestátnění společnosti ČEZ, které označil za drahý nesmysl. Vláda má tento krok ve svém programovém prohlášení a mimo jiné si od něj slibuje možnost lépe ovlivňovat ceny energií v krizových dobách. To se ale podle Koblice v praxi nestane.
„Energie to nikomu nezlevní. Nákup výroby ČEZ považuji za drahou a zbytečnou investici. Stát nepotřebuje k ovládání firmy stoprocentní podíl, když už dnes drží sedmdesát procent,“ říká v pořadu FLOW Koblic, který za nejcennější aktivum považuje stojící jaderné elektrárny. Jejich odstavování v Německu označil v rozhovoru za nejpitomější ekonomické rozhodnutí v Evropě za 50 let.
Rozhovor jsme natáčeli ještě předtím, než ČEZ odeslal pozvánku na svou valnou hromadu v červnu. Právě během té by dle očekávání mělo dojít k oznámení a možná už i učinění konkrétnějších kroků k zestátnění. Z následného prohlášení ČEZ tento týden vyšly najevo další novinky a podrobnosti.
Z ČEZ by měla vzniknout nová dceřiná společnost, kam by se mělo vyčlenit několik podniků – například ČEZ Prodej nebo ČEZ Distribuce. V této nové společnosti by si ČEZ ponechal alespoň 51procentní podíl a zbytek by nabídl investorům. Tento krok má právě prodejem části podílu investorům financovat budoucí zestátnění celé skupiny. Vláda plánuje plné ovládnutí energetického gigantu dokončit nejpozději do roku 2029. To v médiích znovu potvrdil premiér Andrej Babiš.
VIDEO FLOW: Vyhodit miliardy a ovládnout už ovládané je zbytečné, říká k zestátnění ČEZ šéf burzy Koblic
Trhy jsou vůči Trumpovi otupělé
Šéf burzy Koblic v rozhovoru okomentoval i vlažné reakce trhů na poměrně vyostřené geopolitické dění. Podle něj žijeme v době, kdy jsou trhy zcela otupělé například vůči krokům amerického prezidenta Donalda Trumpa. „Zprávy, které by před šesti lety pohnuly trhem o deset procent, dnes udělají sotva dvě. Investoři už zprávy z Bílého domu odmocňují,“ vysvětluje Koblic.
Pražská burza podle něj přežije i bez ČEZ, v posledních letech se jí velmi daří a motorem je mimo jiné také hlad českých drobných investorů. Příkladem úspěšného IPO z posledních let je dle jeho slov například společnost Gevorkyan, kde počet drobných akcionářů vyrostl z původních 5 000 na současných 20 tisíc a denně si tyto akcie koupí v průměru sedmdesát nových lidí.
Které tituly jsou podle Koblice doslova miláčkem investorů? A co se stane s burzou, až stát skutečně vysaje ČEZ?