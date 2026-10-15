VZP má další problém. Její pojišťovnu dostihly staré chyby, zaplatí miliony
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Komerční Pojišťovna VZP dostala od ČNB pokutu šest milionů korun.
Kontrola odhalila závažné chyby při stanovování cen povinného ručení.
Pojišťovna neuspěla s odvoláním, regulátor jí vytkl i další pochybení.
Česká národní banka tvrdě vytrestala domácí Pojišťovnu VZP. Komerční pojišťovna, kterou stoprocentně vlastní největší tuzemská zdravotní pojišťovna VZP, dostala od regulátora několikamilionovou pokutu. Důvodem je primárně způsob, jakým nastavovala ceny povinného ručení. Pojišťovna totiž chronicky nedokázala z peněz vybraných na pojištění pokrýt klientské škody, a byznys tak dlouhodobě nevycházel. Podle ČNB ale pochybila také při prodeji cestovního pojištění nebo při kontrole svých produktů. Hovoří o tom verdikt ČNB z počátku tohoto týdne.
Rozsah problému ukazují výsledky kontroly ČNB. Na každých sto korun vybraných na povinném ručení od klientů připadaly v letech 2020 až 2023 náklady a závazky ve výši 122 až 132 korun. Vedle samotného odškodňování dopravních nehod šlo například o provozní výdaje, provize obchodníkům nebo náklady na zajištění proti velkým škodám.
Špatně odhadnutá růstová trajektorie
Pojišťovna přitom při vyhodnocování svého byznysu započítávala jen část některých nákladů. Spoléhala na to, že získá dostatek nových klientů, mezi které se výdaje rozloží. Jenže zákazníků přibývalo pomaleji, než očekávala. Zatímco její vlastní kalkulace tak většinou naznačovaly, že vybrané pojistné postačuje, ČNB dospěla k opačnému závěru a pojišťovně uložila šestimilionovou pokutu.
„Pojistné v daném období nepostačovalo ke krytí závazků vzniklých provozováním povinného ručení,“ konstatuje Česká národní banka v rozhodnutí. Kontroloři přitom našli i další chyby ve výpočtech. Pojišťovna například pracovala s nesprávnými nebo zastaralými údaji a nedostatečně zohledňovala riziko rostoucích provizí obchodníkům. Neprováděla ani všechny analýzy, které jí ukládaly vlastní interní předpisy.
Problém tak nespočíval jen v tom, že pojišťovna na povinném ručení prodělávala. Podle regulátora neměla dostatečně nastavené ani kontrolní mechanismy, které by ji na neudržitelnost cen včas upozornily. Když například do výpočtů zahrnovala jen část administrativních nákladů a nákladů na zajištění, vycházel jí v polovině roku 2023 výsledek přibližně o 12 procentních bodů lépe, než odpovídalo skutečnosti. Používáním neměnných hodnot dalších nákladů si obraz hospodaření vylepšovala o přibližně dalších deset procentních bodů.
Nešlo o první přešlap
Tím ale seznam přešlapů nekončí. Pojišťovna například začala prodávat upravené cestovní pojištění, aniž by předtím řádně ověřila, zda odpovídá potřebám zákazníků. Neměla ani dostatečný přehled o jejich stížnostech. Prodejcům navíc umožňovala, aby do záznamů o sjednání cestovního pojištění vkládali univerzální předpřipravené texty namísto konkrétních informací o potřebách klienta a důvodech, proč mu dané pojištění doporučili. Takové pochybení ČNB doložila u tří smluv uzavřených na začátku roku 2024.
Pojišťovna se proti závěrům regulátora bránila. Namítala mimo jiné, že zjištěné nedostatky napravila, při kontrolách spolupracovala a její jednání nezpůsobilo zákazníkům konkrétní škodu. Zpochybňovala také přiměřenost pokuty. ČNB však její argumenty nepřijala. Samotná skutečnost, že firma své chyby následně odstranila, podle regulátora neznamená, že by za jejich předchozí výskyt neměla nést odpovědnost.
Při rozhodování o výši sankce centrální banka přihlížela i k hospodářským výsledkům pojišťovny. Ta v roce 2024 vykázala zisk 184,6 milionu korun, o rok dříve vydělala 202,8 milionu. ČNB zároveň připomněla, že při kontrole zjistila celkem pět přestupků a že v oblasti povinného ručení nešlo o první výhrady vůči fungování pojišťovny.
Chvíli po čerstvé šťáře
Problémy přitom v posledních týdnech řeší také samotná Všeobecná zdravotní pojišťovna, která komerční Pojišťovnu VZP vlastní. Koncem září v jejím sídle a zhruba deseti farmaceutických firmách zasahovali detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu. Prověřovali podezření z korupce a neoprávněného nakládání se zdravotnickými daty pojišťovny.
Policie zadržela tři lidi, které následně propustila bez obvinění. Podle médií se vyšetřování týká mimo jiné smluv uzavíraných mezi VZP a farmaceutickými společnostmi. Nejde přitom o první policejní zásah v největší české zdravotní pojišťovně. Už loni v listopadu kriminalisté zasahovali kvůli podezření z manipulací s veřejnými zakázkami. Obě policejní kauzy jsou oddělené od nynější pokuty uložené komerční dceřiné pojišťovně.