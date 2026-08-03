Francie prodává část strategického dopravce. Křetínský stále patří mezi favority
- Daniel Křetínský zůstává mezi třemi zájemci o koupi 49procentního podílu ve francouzské Rail Logistics Europe.
- Ze soutěže odstoupila logistická skupina CMA CGM, ve hře zůstává také německý Rhenus a investiční fond.
- Rail Logistics Europe je klíčovým nákladním dopravcem ve Francii a zajišťuje i vojenské přepravy.
Český miliardář Daniel Křetínský (spolumajitel mediálního domu CNC) zůstává mezi třemi zájemci o podíl 49 procent v největším nákladním železničním dopravci ve Francii Rail Logistics Europe (RLE). Dalšími jsou německá logistická skupina Rhenus a blíže neurčený investiční fond. Informoval o tom server theloadstar.com.
O RLE měla zájem ještě francouzská lodní a logistická společnost CMA CGM. Ta se však rozhodla, že se nabídky nakonec nezúčastní, protože není v souladu se současnými investičními prioritami skupiny.
RLE sdružuje všechny nákladní divize francouzské železniční společnosti SNCF. Prodej podílu je jednou z podmínek dohody mezi francouzskou vládou a Evropskou komisí o restrukturalizaci nákladního železničního dopravce Fret SNCF, kterou EK podezírala ze získání nepovolené státní podpory v řádu miliard eur.
Francouzský dopravce zlepšuje hospodaření
Výnosy RLE za první pololetí stouply o 3,9 procenta na 948 milionů eur (23 miliard korun). Hrubý provozní zisk EBITDA stoupl na 118 milionů eur ze 110 milionů eur o rok dříve. RLE má mimo jiné významný podíl na vojenské přepravě ve Francii.
Křetínského skupina EP Group patří mezi významné hráče v evropské železniční nákladní dopravě. Její součástí je EP Logistics International (EPLI), jejíž aktivity zahrnují železniční, silniční a kombinovanou dopravu a poskytování komplexních logistických služeb a řešení. Silné zastoupení má v České republice, na Slovensku, v Polsku a Německu.