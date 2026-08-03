Ruský soud přiznal městu miliony od českého miliardáře za ušlou daň. Nesmysl, reaguje podnikatel
Miliardář Lubomír Stoklásek řeší v Rusku další problém.
Tamní obec Bobrova chce peníze, které jeho skupině Agrostroj původně odpustila.
Český podnikatel požadavek nechápe.
Ruské dobrodružství miliardáře Lubomíra Stokláska má nečekanou dohru. Arbitrážní soud Voroněžské oblasti podle tamních médií vyhověl žalobě městské správy Bobrova a rozhodl, že jí český průmyslník musí uhradit 9,7 milionu rublů, zhruba 2,6 milionu korun, jako náhradu za příjmy, o které město přišlo kvůli nevybrané dani z pozemků. Žalovanou je společnost OOO Agrostroj Rus ze Stokláskovy skupiny Agrostroj Pelhřimov.
Agrostroj se chtěl rozšířit na východ už v roce 2014. Česká společnost tam plánovala v průmyslovém parku Bobrovskij vybudovat rozsáhlý závod na zpracování kovů, lakování a montáž zemědělských strojů a užitkových vozidel. Hodnota plánované investice byla odhadována na 4,5 miliardy rublů. Agrostroj po pandemii uvedl, že do voroněžské továrny stihl investovat kolem miliardy korun, které nyní nenesou výnos.
Původně byla daň odpuštěna
Projekt získal status zvlášť významného investičního projektu a investor byl až do 1. ledna 2022 osvobozen od placení daně z pozemků. V rámci regionálního rozvojového programu byly na místě vybudovány inženýrské sítě a dočasné komunikace, provedeny výkopové práce, položeny základy a vztyčena konstrukce budoucího závodu.
Termín zahájení provozu závodu byl nicméně několikrát odložen, přičemž posledním plánovaným termínem byl rok 2023. Investice však byla kvůli válce následně zastavena a závod se tak nikdy nedokončil.
Podle města Bobrova to přitom neznamená jen ušlý zisk pro firmu, ale nepřímo i nižší příjmy pro region. Spolu se Státním zastupitelstvím Voroněžské oblasti tak u soudu uvedlo, že nebyly splněny hlavní cíle dohody, tedy vytvoření pracovních míst, rozvoj infrastruktury a rozšíření daňové základny regionu, a proto městu vznikla škoda. Konkrétně se obec Bobrova u soudu domáhá náhrady za daň z pozemků, kterou v letech 2017 až 2021 kvůli poskytnutým úlevám nevybrala.
Podle majitele společnosti Agrostroj Lubomíra Stokláska ale nedává žaloba smysl. „Měli jsme ve smlouvě ujednáno, že pozemkové daně platit nebudeme. Oni pak tuto dohodu neoprávněně jednostranně pozměnili ve svůj prospěch. Proti rozhodnutí se proto odvoláme, protože jsme v právu,“ řekl pro e15 Stoklásek.
Lubomír Stoklásek, generální ředitel, Agrostroj Pelhřimov |
Společnost OOO Agrostroj Rus byla v Bobrově zaregistrována v říjnu 2014. Agrostroj Pelhřimov v ní vlastní devadesátiprocentní podíl a zbývajících deset procent patří české společnosti Agrostroj International. Generálním ředitelem společnosti je od jejího založení Alexandr Fokin. Od roku 2023 firma nevykazuje žádné tržby a ke konci roku 2025 dosáhla její kumulované ztráty 18 milionů rublů.
Spor o vybavení
Není to první spor Agrostroje v Rusku. Už před třemi lety se česká skupina pokusila získat zpět a vyvézt z Ruska své technologické a školicí vybavení v hodnotě přibližně jednoho milionu eur, tedy několika desítek milionů korun. Zařízení bylo původně poskytnuto Chrenovské lesnické škole v rámci programu přípravy zaměstnanců pro budoucí závod. Místní úřady a vedení školy však odvoz zařízení zablokovaly a odmítly je české společnosti vydat.
Kvůli geopolitickým rizikům a sankcím přesunul Agrostroj Pelhřimov své investiční aktivity z ruského trhu do západních zemí. Majitel společnosti přesunul finanční prostředky zejména do výstavby nových výrobních kapacit a rozšíření závodu ve státě Kansas ve Spojených státech.