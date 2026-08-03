Euro 7 dopadne i na elektromobily. Nová pravidla překvapí většinu řidičů
- Euro 7 začne pro nové typy aut platit 29. listopadu 2026.
- Poprvé omezí prach z brzd a pneumatik a životnost baterií elektromobilů.
- Starších vozů se netýká, většina výfukových limitů zůstane stejná.
Evropský automobilový průmysl čeká další změna pravidel. Od 29. listopadu 2026 se začne u nových typů osobních automobilů a dodávek uplatňovat emisní norma Euro 7. O rok později se rozšíří na všechna nová vozidla těchto kategorií. Přestože bývá Euro 7 spojováno především se spalovacími motory, část požadavků se týká také elektromobilů.
Finální podoba normy je výrazně mírnější než původní návrh Evropské komise z roku 2022. U osobních aut například zachovává většinu výfukových limitů platných podle současné normy Euro 6. Poprvé však omezuje také částice uvolňované z brzd a počítá s regulací otěru pneumatik. U elektrických a plug-in hybridních automobilů navíc zavádí minimální požadavky na životnost trakčních baterií.
Od kdy začne Euro 7 platit
Norma se nebude vztahovat na všechna vozidla současně. Rozlišuje mezi novým typem automobilu, který výrobce teprve uvádí na trh, a všemi novými vozidly prodávanými a registrovanými v Evropské unii.
U nových typů osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel kategorií M1 a N1 se Euro 7 začne používat 29. listopadu 2026. Od 29. listopadu 2027 se požadavky rozšíří na všechna nová auta a dodávky.
Nákladní automobily a autobusy mají delší přechodné období. Nové typy těchto vozidel budou muset normu splňovat od 29. května 2028 a všechna nová vozidla od 29. května 2029. Harmonogram stanovuje nařízení Evropského parlamentu a Rady 2024/1257.
|Vozidla
|Nové typy
|Všechna nová vozidla
|Osobní auta a dodávky
|29. listopadu 2026
|29. listopadu 2027
|Nákladní auta a autobusy
|29. května 2028
|29. května 2029
Rozdíl je podstatný. Automobil, jehož typ byl schválen ještě podle Euro 6, se bude moci zpravidla prodávat a registrovat až do listopadu 2027. Nástup Euro 7 tedy neznamená, že od letošního listopadu musejí novou normu splňovat úplně všechna auta v showroomech.
Co Euro 7 změní u spalovacích motorů
Původní návrh Euro 7 počítal s výraznějším zpřísněním výfukových limitů a náročnějšími zkouškami. Automobilky proti němu vystupovaly s argumentem, že by si vyžádal vysoké investice do spalovacích pohonů v době, kdy výrobci současně vynakládají desítky miliard eur na přechod k elektromobilitě.
Konečná dohoda je podstatně mírnější. Pro osobní automobily a dodávky zůstávají limity většiny škodlivin na úrovni pravidel Euro 6. Týká se to například oxidů dusíku a oxidu uhelnatého. Norma nicméně sjednocuje dosavadní předpisy pro lehká a těžká vozidla a rozšiřuje okruh sledovaných částic.
Důležité jsou rovněž podmínky, za nichž musejí automobily limity plnit. Požadavky se mají více vztahovat na reálný provoz, různé teploty, krátké jízdy i postupné stárnutí vozidla. Norma také prodlužuje dobu, po kterou musí automobilka garantovat odpovídající fungování systémů omezujících emise.
Osobní auta a dodávky musejí podle Euro 7 plnit základní emisní limity po dobu osmi let nebo do ujetí 160 tisíc kilometrů, podle toho, co nastane dříve. Oproti normě Euro 6, která pracovala s pěti lety a 100 tisíci kilometry, se tak kontrolované období výrazně prodlužuje.
V další etapě, tentokrát do deseti let nebo 200 tisíc kilometrů, se počítá s přirozeným opotřebením vozidla, a proto u plynných škodlivin dovoluje norma emise až o 20 procent vyšší než základní limit. Výrobce tedy musí zajistit, aby emisní systémy fungovaly i u staršího auta, požadavky jsou však již měkčí.
Proč se Euro 7 týká také elektromobilů
Elektromobily nemají výfuk, přesto nezůstanou mimo Euro 7. Norma totiž poprvé zahrnuje také takzvané nevýfukové emise, především částice vznikající při brzdění a opotřebovávání pneumatik.
Elektrická auta tedy nadále zůstávají vozidly bez lokálních výfukových emisí. Při jízdě ale stejně jako ostatní automobily uvolňují do okolí částice z pneumatik, vozovky a mechanických brzd.
V některých případech mohou být elektromobily kvůli trakční baterii těžší než srovnatelné spalovací modely. Vyšší hmotnost může zvyšovat zatížení pneumatik. Záleží však také na konstrukci konkrétního automobilu, použitých pneumatikách a způsobu jízdy, takže nelze obecně tvrdit, že každý elektromobil produkuje více nevýfukových emisí než spalovací vůz.
Euro 7 zavede limity pro prach z brzd
Jednou z hlavních novinek jsou limity pro množství částic PM10, které se při brzdění uvolňují do ovzduší. Požadavky se liší podle typu pohonu.
Elektromobily využívají ve větší míře rekuperaci. Vůz při ní zpomaluje pomocí elektromotoru, část pohybové energie převádí na elektřinu a vrací ji do baterie. Mechanické brzdy proto používá méně často než čistě spalovací automobil.
Právě díky rekuperaci je počáteční limit pro elektromobily nastaven přísněji. Výrobci brzdových systémů mohou nové požadavky splnit například změnou použitých materiálů, odolnější povrchovou úpravou kotoučů nebo konstrukcí, která zachytí větší část uvolněného prachu.
Podrobnosti měření emisí z brzd upravuje prováděcí nařízení EU 2026/1762. Cílem je, aby výsledky byly porovnatelné bez ohledu na výrobce vozidla nebo brzdového systému.
Pneumatiky mají uvolňovat méně mikroplastů
Druhou oblastí jsou pneumatiky. Jejich opotřebením vznikají drobné částice obsahující syntetické polymery, které se dostávají do ovzduší, půdy a vody. Euro 7 vytváří rámec pro měření a postupné omezení tohoto otěru.
Zavádění požadavků na pneumatiky je složitější než u výfukových emisí. Evropská pravidla navazují na mezinárodní metodiku vytvářenou v rámci Evropské hospodářské komise OSN. Konkrétní limity a termíny se proto mohou lišit podle tříd pneumatik určených pro osobní auta, dodávky a těžká vozidla.
Na rychlost opotřebovávání nemá vliv jen druh pohonu. Rozhoduje rovněž hmotnost automobilu, konstrukce a směs pneumatiky, tlak vzduchu, stav vozovky i způsob akcelerace a brzdění.
Jakou životnost musí mít baterie elektromobilu
Méně známou součástí Euro 7 jsou minimální požadavky na životnost trakčních baterií. Týkají se bateriových elektromobilů a externě nabíjených plug-in hybridů, nikoli běžných 12voltových autobaterií.
Baterie osobního automobilu si musí po pěti letech nebo 100 tisících kilometrech zachovat nejméně 80 procent původní kapacity. Po osmi letech nebo 160 tisících kilometrech musí zbývat alespoň 72 procent. U lehkých užitkových vozidel jsou hranice nižší.
|Kategorie
|Pět let nebo 100 tisíc km
|Osm let nebo 160 tisíc km
|Osobní auta M1
|80 %
|72 %
|Dodávky N1
|75 %
|67 %
Vždy rozhoduje hranice, které vozidlo dosáhne dříve. Automobil má zároveň průběžně sledovat stav baterie a uchovávat údaje o její zbývající kapacitě a schopnosti zajistit deklarovaný dojezd.
Budou automobily samy kontrolovat své emise?
Euro 7 rozšiřuje také využívání palubních kontrolních systémů. Vozidla mají být schopna průběžně sledovat fungování technologií souvisejících s emisemi a zaznamenávat situace, kdy stanovené hodnoty překročí.
Dosavadní palubní diagnostika upozorňuje především na poruchu konkrétní součástky. Nový systém palubního monitorování se má více zaměřit na skutečné emisní chování automobilu. Úřady tak nebudou odkázány pouze na výsledky měření provedených při homologaci nového typu.
U elektrických a plug-in hybridních vozidel bude součástí sledovaných údajů stav trakční baterie. Norma pracuje například s ukazatelem její zbývající energetické kapacity a s údajem vztahujícím se ke zbývajícímu dojezdu.
Týká se Euro 7 již provozovaných aut?
Norma nezakazuje provoz automobilů splňujících Euro 6 ani starších vozidel. Majitelé již registrovaných aut nemusejí kvůli jejímu zavedení dodatečně upravovat motor, brzdy nebo pneumatiky.
Euro 7 se vztahuje především na homologaci a registraci nových vozidel. Jednotlivé státy nebo města sice mohou emisní třídy využívat při nastavování nízkoemisních zón, daní či poplatků, samotné evropské nařízení ale starším automobilům vjezd ani další provoz nezakazuje.
Z pohledu řidiče proto nebude listopad 2026 znamenat okamžitou změnu pravidel na silnicích. Dopady se budou projevovat postupně s tím, jak budou automobilky uvádět na trh nové modely a nahrazovat vozy homologované podle Euro 6.