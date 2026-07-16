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Francouzi a Češi staví evropského dodavatele AI infrastruktury. Najmou tisíc lidí a rozjedou výrobu serverů

Petr Bednařík, zakladatel firmy DataSentics a Enterprise AI lead ve společnosti Bull

Petr Bednařík, zakladatel firmy DataSentics a Enterprise AI lead ve společnosti Bull Zdroj: E15 Anna Vacková

Jan Sedlák
Jan Sedlák
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  • Francouzský stát koupil od firmy Atos divizi Bull, jejíž součástí je i český tým bývalé firmy DataSentics. 
  • Bull chce do tří let rozšířit tým na tisíc lidí, přičemž klíčovou roli v tom má hrát právě Praha. 
  • Tchajwanský Foxconn vyrábí v Pardubicích pro Bull nejnovější AI servery Nvidie pro evropská datacentra. 

Francouzský IT obr Atos v roce 2021 za stovky milionů korun koupil českou firmu DataSentics, která fungovala bez externího kapitálu a zájmu širší veřejnosti. Atos si od té doby prošel řadou problémů a reorganizací, o převzetí části podniku se neúspěšně pokoušel i Daniel Křetínský (spolumajitel provozovatele serveru e15, pozn. red.). 

V DataSentics toto divoké období přežili a zároveň se neutopili v korporátních strukturách, jak to často u akvizic bývá. Naopak, Francouzi mají s Čechy velké plány. Obě země představují zásadní lokality pro vytvoření evropského dodavatele technologií pro umělou inteligenci. Týká se to vývoje i výroby. „Během tří let se náš tým rozroste na tisíc lidí. Přemýšlíme i o dalších akvizicích,“ řekl e15 spoluzakladatel DataSentics Petr Bednařík. 

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