Gigantický obchod v ohrožení. Dědic výrobce Ray-Banů chce vykoupit rodinu a překazit plány Strnadovi
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- Dědic impéria EssilorLuxottica Leonardo Maria Del Vecchio si u banky Citi zajistil financování až 22 miliard eur (přes 530 miliard korun) na odkup rodinného holdingu Delfin.
Jde o přímou reakci na krok českého miliardáře Michala Strnada, který podle médií projevil zájem ovládnout tento klíčový holding za 30 miliard eur.
Holding Delfin s tržní hodnotou aktiv přesahující bilion korun ovládá výrobce brýlí Ray-Ban a drží významné podíly v pojišťovně Generali či bankách Monte dei Paschi a UniCredit.
Italský podnikatel Leonardo Maria Del Vecchio, jeden z dědiců zesnulého zakladatele společnosti EssilorLuxottica, chce odkoupit podíly ostatních akcionářů v holdingové společnosti Delfin. Vyplývá to z dopisu, který zveřejnil italský deník QN. O holding Delfin, který je největším akcionářem firmy na výrobu brýlí EssilorLuxottica, minulý týden projevil podle médií zájem český miliardář Michal Strnad.
Na financování odkupu podílů ostatních akcionářů v rodinné společnosti se sídlem v Lucembursku získal Del Vecchio od banky Citi příslib financování až do výše 22 miliard eur (asi 535 miliard Kč), uvedl dnes zdroj blízký podnikateli.
„Je to nejvážněji míněná nabídka, jakou jsem kdy předložil. Získal jsem podporu přední mezinárodní banky, která je připravena transakci financovat,“ uvedl Del Vecchio v dopise, o němž informoval deník QN. Název banky však nezmínil. Del Vecchio má nad deníkem QN kontrolu.
Citi i společnost Delfin se k záležitosti odmítly vyjádřit.
Společnost Delfin je rozdělena rovným dílem mezi osm akcionářů. Jejich vzájemné neshody poskytly představenstvu holdingové společnosti větší prostor pro samostatné rozhodování. Del Vecchio chce podle uvedeného zdroje získat pět nebo šest podílů ve společnosti Delfin, píše agentura Reuters.
Odkaz po otci
Návrh Leonarda Marii Del Vecchia, jehož cílem je podle jeho slov ochránit odkaz, který vybudoval jeho otec, přichází poté, co média minulý týden informovala o Strnadově nabídce na převzetí holdingu Delfin za 30 miliard eur (730 miliard korun).
Del Vecchio se už letos pokusil odkoupit podíly dvou dalších akcionářů společnosti Delfin v transakci v hodnotě přibližně deset miliard eur. Obchod se však neuskutečnil, protože banky, které měly transakci financovat, nedokázaly získat požadované záruky nutné k poskytnutí úvěru.
„Navrhl jsem jak úplný a okamžitý odkup podílů, tak alternativní možnosti, které počítají s postupným nákupem v průběhu času,“ dodal s tím, že svůj plán hodlá představit do 7. listopadu. Návrh, který Del Vecchio zaslal ostatním akcionářům společnosti Delfin, zatím neobsahuje žádné finanční podrobnosti, uvedl zdroj obeznámený se situací.
Delfin je největším akcionářem firmy EssilorLuxottica, která vyrábí brýle značky Ray-Ban. Drží v ní podíl 32,4 procenta. Vlastní také desetiprocentní podíl v italské pojišťovně Generali, dále 17,5 procenta v italské bance Monte dei Paschi a rovněž menšinový podíl v bance UniCredit. Souhrnná tržní hodnota těchto investic aktuálně činí přibližně 43 miliard eur (1,05 bilionu korun).