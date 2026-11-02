Koupit IPO Anthropic? Profesor Damodaran varuje, že firma se chová hůř než Kim Čong Un
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- Profesor Aswath Damodaran ocenil Anthropic na 1,475 bilionu dolarů, tedy těsně pod očekávané cenové rozpětí úpisu.
- Vedle prudce rostoucích tržeb vykazuje firma obří ztráty a zavázala se k investicím za stovky miliard dolarů.
- Extrémním varováním je podle profesora struktura hlasovacích práv, která by zahanbila i Kim Čong Una.
Umělá inteligence dnes vládne trhům, takže se není čemu divit, když chce provozovatel jednoho z nejúspěšnějších modelů vstoupit do veřejně obchodovaného prostoru. Koupit anebo nekoupit? Profesor Aswath Damodaran se podíval na prospekt k úpisu akcií společnosti Anthropic a stojí za to si jeho analýzu prostudovat. Profesor Damodaran je opakovaně korunovaným králem oceňování a navštívil Česko i na konferenci Shifts.
Když takový člověk přizná, že prospekt Anthropicu o více než čtyřech stech stranách „je dlouhý a plný rozptylování, jak už to v posledních dvou desetiletích u primárních úpisů bývá zvykem“, měli bychom být před investicí na pozoru. A to přestože je zjevné, že Anthropic udělal s Claudem díru do světa a nepochybně se zapsal do historie. Určitě jste ho sami vyzkoušeli nebo používáte, anebo dokonce za něj platíte.
Má co prodávat, ale...
Anthropic by nešel na burzu, kdyby za sebou neměl úspěch. Růst tržeb je úchvatný. V první polovině roku byly 14krát vyšší než loni. Ve třetím čtvrtletí ale růst zpomalil, když do hry vstoupila konkurence a omezená výpočetní kapacita. Z pohledu zisku je to navíc docela krvavá lázeň. Anthropic vykázal za šest měsíců provozní ztrátu osm miliard dolarů. Celková účetní ztráta pak dosáhla 80 miliard, a to už není nic, co se dá snadno přejít.
AI je ale hlavně o investicích, protože výpočetní výkon je základ. Anthropic se zavázal k budoucím investicím do infrastruktury za stovky miliard dolarů, a to v době, kdy jsou náklady na kapitál výrazně vyšší, než byly deset let zpátky. Firma má ale zatím obří polštář, ostatně na účtech jí leží 114 miliard v hotovosti a dalších 100 miliard by mohl přinést úpis akcií. Damodaran k tomu radí, abychom se „nenechali vtáhnout do konspiračních příběhů točících se kolem tajných dohod společností“. Buďme nohama na zemi, říká se hezky česky. Sliby jsou fajn, ale zkusme modelovat budoucnost bez přehnaných marketingových slibů.
Damodaran se do toho pustil a modeluje trh v objemu přes pět bilionů dolarů. Anthropic cílí na prémiovou klientelu a jeho tržby by se mohly za dekádu přiblížit k bilionu dolarů, což je fascinující, protože to dnes žádná firma nedokáže. To je pozitivní. Provozní marži odhaduje na 27,5 procenta po započítání regulační zátěže, to je také krásné číslo. Předpokládá nutnost investovat dolar pro každé tři dolary nových tržeb a náklady na kapitál stanovuje na 9,74 procenta.
Skrytá rizika
Když data proženeme modelem, vyjde nám zajímavý výsledek. Damodaran oceňuje vlastní kapitál firmy na 1,475 bilionu dolarů. To firmu staví těsně pod dolní hranici očekávaného cenového rozpětí při primárním úpisu.
Rozptyl scénářů je ale obrovský. V nejlepším případě by totiž hodnota vystřelila přes čtyři biliony. V tom nejhorším by klesla do záporných 373 miliard a firma by zkrachovala. „Ať už se rozhodnete akcie koupit, prodat nakrátko nebo jen sedět stranou, měli byste to založit na vlastním úsudku,“ dodává. Obrovská nejistota není překvapením, ale Damodaran jí dává jasnou cenovku. A také říká, co očekává on sám. Jde s kůží na trh, a to je potřeba ocenit.
Rizik je ale celá řada. Extrémním varováním pro investory je struktura řízení. Anthropic zavedl pět tříd akcií s různými právy a má formu prospěšné společnosti. To vedení reálně umožňuje legálně upřednostnit společenské cíle před zisky. Tváří se to jako ochrana světa před hrozbami umělé inteligence, ale ve skutečnosti to pouze dává moc do rukou hrstky vyvolených. Podle profesora zakladatelé zašli dál než ostatní giganti a stvořili „záludně samoúčelný design hlasovacích práv, který by zahanbil i Kim Čong Una“.
Máte tedy podle profesora Damodarana nakupovat? Začátek obchodování bude horská dráha. Zažili jsme to u Facebooku, ale i u domácího CSG. Sám Damodaran plánuje pouze vyčkávat a upozorňuje, že pokud bude cena výrazně nad jeho odhadem, rád se nezúčastní. Zůstává však trpělivý, protože trh mu podle jeho zkušeností dříve či později jistě nabídne neodolatelnou příležitost nakoupit s obrovskou slevou. A i to už jsme u takhle velkých úpisů zažili.