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Historická porážka Googlu. Nejvyšší pokuta v dějinách EU definitivně obstála

Americká internetová společnost Google ze skupiny Alphabet vyhrála u soudu Evropské unie spor o pokutu 1,49 miliardy eur (bezmála 38 miliard Kč).

Americká internetová společnost Google ze skupiny Alphabet vyhrála u soudu Evropské unie spor o pokutu 1,49 miliardy eur (bezmála 38 miliard Kč). Zdroj: Profimedia.cz

ČTK
ČTK
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  • Google definitivně neuspěl s odvoláním proti rekordní pokutě EU.
  • Soud potvrdil sankci přes 100 miliard korun za zneužití Androidu.
  • Technologický gigant navíc čelí dalšímu antimonopolnímu vyšetřování.

Soudní dvůr Evropské unie dnes potvrdil rekordní pokutu 4,125 miliardy eur (100 miliard Kč) americké technologické firmě Google ze skupiny Alphabet. Pokutu firmě v roce 2018 vyměřila Evropská komise (EK) za to, že Google podle ní zneužívá operačního systému Android k potlačení konkurence na trhu vyhledávacích služeb.

Původní pokutu 4,342 miliardy eur unijní soud nižší instance v roce 2022 snížil o pět procent, a to kvůli neshodě v jednom z bodů. I po snížení jde ale o nejvyšší pokutu, jakou kdy EK kterékoli firmě dosud vyměřila.

Google podle soudu zneužil Android k posílení dominance

Google podle soudu uložil výrobcům mobilních zařízení s operačním systémem Android a provozovatelům mobilních sítí nezákonná omezení s cílem upevnit dominantní postavení svého vyhledávače. Firma prostřednictvím dohod o předinstalaci a licenčních podmínek pro určité aplikace vyžadovala upřednostňování svého vyhledávače a také prohlížeče Chrome.

„Soudní dvůr zamítl odvolání podané společnostmi Google a Alphabet proti uvedenému rozsudku Tribunálu, čímž potvrdil pokutu, která jim byla uložena a kterou Tribunál upravil, za jejich protisoutěžní praktiky související s operačním systémem Android,“ uvedl Soudní dvůr EU. Dodal, že se ztotožnil s postupem a s argumentací soudu nižší instance, tedy Tribunálu.

Brusel pokračuje v tlaku na technologického giganta

Google dostal od Evropské komise už více pokut. Loni v září mu EK vyměřila pokutu 2,95 miliardy eur za porušení antimonopolní legislativy. Komise rozhodovala na základě stížnosti Evropské rady vydavatelů. Google uvedl, že rozhodnutí považuje za chybné a hodlá se proti němu odvolat.

Předtím v červnu 2017 dostal Google od EK pokutu 2,42 miliardy eur za zneužití dominantního postavení na trhu. Dopustil se ho tím, že ve svém vyhledávači podle komise zvýhodňoval svůj další produkt - službu pro porovnávání obchodních nabídek. Google se odvolal, v listopadu 2021 Tribunál EU odvolání zamítl.

Americký internetový gigant navíc podle agentury Bloomberg čelí novému vyšetřování ze strany EK kvůli podezření, že manipuluje s cenami reklamy na svém vyhledávači. Brusel firmu podezřívá, že uměle zvyšuje ceny na aukcích reklamy v neprospěch inzerentů. To by mohlo představovat porušení pravidel hospodářskou soutěž, za které může EK vyměřit pokutu do deseti procent ročních tržeb podniku.

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