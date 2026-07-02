Historická porážka Googlu. Nejvyšší pokuta v dějinách EU definitivně obstála
- Google definitivně neuspěl s odvoláním proti rekordní pokutě EU.
- Soud potvrdil sankci přes 100 miliard korun za zneužití Androidu.
- Technologický gigant navíc čelí dalšímu antimonopolnímu vyšetřování.
Soudní dvůr Evropské unie dnes potvrdil rekordní pokutu 4,125 miliardy eur (100 miliard Kč) americké technologické firmě Google ze skupiny Alphabet. Pokutu firmě v roce 2018 vyměřila Evropská komise (EK) za to, že Google podle ní zneužívá operačního systému Android k potlačení konkurence na trhu vyhledávacích služeb.
Původní pokutu 4,342 miliardy eur unijní soud nižší instance v roce 2022 snížil o pět procent, a to kvůli neshodě v jednom z bodů. I po snížení jde ale o nejvyšší pokutu, jakou kdy EK kterékoli firmě dosud vyměřila.
Google podle soudu zneužil Android k posílení dominance
Google podle soudu uložil výrobcům mobilních zařízení s operačním systémem Android a provozovatelům mobilních sítí nezákonná omezení s cílem upevnit dominantní postavení svého vyhledávače. Firma prostřednictvím dohod o předinstalaci a licenčních podmínek pro určité aplikace vyžadovala upřednostňování svého vyhledávače a také prohlížeče Chrome.
„Soudní dvůr zamítl odvolání podané společnostmi Google a Alphabet proti uvedenému rozsudku Tribunálu, čímž potvrdil pokutu, která jim byla uložena a kterou Tribunál upravil, za jejich protisoutěžní praktiky související s operačním systémem Android,“ uvedl Soudní dvůr EU. Dodal, že se ztotožnil s postupem a s argumentací soudu nižší instance, tedy Tribunálu.
Brusel pokračuje v tlaku na technologického giganta
Google dostal od Evropské komise už více pokut. Loni v září mu EK vyměřila pokutu 2,95 miliardy eur za porušení antimonopolní legislativy. Komise rozhodovala na základě stížnosti Evropské rady vydavatelů. Google uvedl, že rozhodnutí považuje za chybné a hodlá se proti němu odvolat.
Předtím v červnu 2017 dostal Google od EK pokutu 2,42 miliardy eur za zneužití dominantního postavení na trhu. Dopustil se ho tím, že ve svém vyhledávači podle komise zvýhodňoval svůj další produkt - službu pro porovnávání obchodních nabídek. Google se odvolal, v listopadu 2021 Tribunál EU odvolání zamítl.
Americký internetový gigant navíc podle agentury Bloomberg čelí novému vyšetřování ze strany EK kvůli podezření, že manipuluje s cenami reklamy na svém vyhledávači. Brusel firmu podezřívá, že uměle zvyšuje ceny na aukcích reklamy v neprospěch inzerentů. To by mohlo představovat porušení pravidel hospodářskou soutěž, za které může EK vyměřit pokutu do deseti procent ročních tržeb podniku.