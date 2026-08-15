Nový šéf, investice za 32 miliard a burza. Proč kolem Letiště Praha houstne atmosféra?
- Nástup Radomíra Lašáka do vedení Letiště Praha vyvolal kritiku kvůli jeho minulosti v ČSA.
- Letiště čekají investice za zhruba 32 miliard korun a prověrky některých smluv.
- Vláda zároveň zvažuje prodej části firmy na burze, který by mohl vynést desítky miliard, píše Reflex.
Kolem výměny managementu na pražském letišti je rušno. Vášně se soustředí na nástup Radomíra Lašáka, jemuž je přisuzován lví podíl na zániku Českých aerolinií. Je mnoho důvodů dělat z něj hrobaře jedněch z nejstarších aerolinek v Evropě. Nicméně ČSA svůj poslední let ukončily v roce 2024, zatímco Lašák dostal padáka už v roce 2009.
Léta života ČSA v křečích začala nástupem Jaroslava Tvrdíka v roce 2003. Předtím byl ministrem obrany v Zemanově vládě a fakticky neměl žádné manažerské zkušenosti. Před vstupem do politiky vedl příspěvkovou organizaci Volareza (Vojenská lázeňská a rekreační zařízení). Pomohl ji zachránit před likvidací a vrátit zdevastované zotavovny zpět do rukou armády. Na pozici ČSA to však dostatečná kvalifikace nebyla ani náhodou.
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