Hodnotová politika nic nepřinesla, chceme byznys v Ázerbájdžánu, řekl Babiš
- Premiér Andrej Babiš odmítl poskytnout vládní letadlo předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi pro jeho plánovanou cestu na Tchaj-wan.
- Předseda vlády krok zdůvodnil prosazováním pragmatické zahraniční politiky zaměřené na byznys, která má být protiváhou politice hodnotové.
- Zatímco Babiš označil senátní misi za drahý výlet škodící českým firmám, zástupci opozice jeho rozhodnutí ostře kritizují.
Vláda bude dělat pragmatickou zahraniční politiku, ne hodnotovou, která víceméně nic nepřinesla, řekl v neděli premiér Andrej Babiš (ANO). Uvedl to na sociální síti k rozhodnutí kabinetu neposkytnout předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi (ODS) vládní letoun k cestě s podnikateli na Tchaj-wan. Babiše za toto odmítnutí kritizovali zástupci opozičních stran, Vystrčil přislíbil vyjádření příští týden.
„My budeme dělat pragmatickou zahraniční politiku - já navštívím Ázerbájdžán, Kazachstán, Uzbekistán - pro naše firmy, aby dělaly byznys, ne tu hodnotovou, která víceméně nic nepřinesla, jenom poškodila naše firmy,“ řekl Babiš.
Předseda horní parlamentní komory má Tchaj-wan navštívit s podnikatelskou delegací na přelomu května a června. Babiš tuto misi označil za výlet za miliony korun a Vystrčilovi doporučil cestovat komerční linkou. Čína považuje Tchaj-wan za svou odštěpeneckou provincii, senátní aktivity ve prospěch Tchaj-wanu v minulosti opakovaně kritizovala.