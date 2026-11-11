Křetínský ovládl většinu ve francouzském řetězci Fnac Darty. Získal téměř 70 procent akcií
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- Investiční skupina EP Group (EPG) českého podnikatele Daniela Křetínského získala kontrolní podíl ve francouzském maloobchodním řetězci Fnac Darty. Řetězec to uvedl v tiskové zprávě.
- Po skončení první fáze dobrovolné nabídky na převzetí drží 69,3 procenta akcií a hlasovacích práv společnosti. Akcionáři do nabídky vložili 40,9 procenta kapitálu společnosti.
- Křetínského zájem o Fnac Darty zapadá do dlouhodobé investiční strategie EP Group.
Nabídka bude znovu otevřena od 12. do 25. listopadu. Akcionáři budou moci prodat své akcie za nezměněných podmínek, tedy za 35 eur za kus. EP Group již v roce 2021 dosáhla podílu společně se svou přidruženou společností VESA, která již před nabídkou držela ve Fnac Darty podíl 28,5 procenta.
Akvizici už dříve schválila Evropská komise, která na unijním trhu plní funkci antimonopolního úřadu, a ještě předtím francouzský úřad pro dohled nad finančními trhy (AMF). EPG tak mohla podat dobrovolnou veřejnou nabídku na odkup akcií i konvertibilních dluhopisů. EPG již na začátku roku oznámila záměr zvýšit svůj do té doby zhruba třetinový podíl ve francouzské firmě.
Fnac Darty má téměř 30 tisíc zaměstnanců a více než 1500 prodejen ve 14 zemích a za první pololetí letošního roku utržila 4,46 miliardy eur a na srovnatelném základě zvýšila tržby o 0,6 procenta. Běžná provozní ztráta se meziročně snížila o desetinu na 34 milionů eur. Celková čistá ztráta připadající akcionářům se však naopak prohloubila z 86 na 103 milionů eur. Firma přesto potvrdila svůj celoroční výhled.
Investiční strategie EP Group
Křetínského zájem o Fnac Darty zapadá do dlouhodobé investiční strategie EP Group, která v posledních letech výrazně rozšířila své působení v evropském maloobchodu a logistice. Vedle francouzského řetězce drží podíly například ve skupině Casino, britském řetězci Sainsbury’s nebo nizozemské poště PostNL.
Daniel Křetínský v rámci ovládnutí Fnac Darty vyloučil vytěsnění menšinových akcionářů i stažení akcií a dluhopisů z burzy Euronext Paris. Vedení společnosti má zůstat ve Francii a dividendová politika se nemá měnit. „S Fnac Darty spolupracujeme už několik let a dobře známe její obchodní model i strategii,“ uvedl dříve Křetínský.
Daniel Křetínský je spoluvlastníkem Czech News Center, vydavatele e15.