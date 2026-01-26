Křetínský chce převzít kontrolu nad francouzským řetězcem Fnac Darty. Nabízí 36 eur za akcii
- Daniel Křetínský a Patrik Tkáč chtějí posílit svou pozici v jednom z největších evropských prodejců elektroniky.
- Cílem není squeeze-out, ale získání majoritního podílu, firma by měla zůstat i na pařížské burze.
- Křetínský dlouhodobě sází na retail v západní Evropě.
Skupina EP Group miliardáře Daniela Křetínského chce získat většinovou kontrolu nad francouzským maloobchodním řetězcem Fnac Darty. Prostřednictvím nově založené společnosti EP FR HoldCo vlastněné EP Group a menšinově také společností J&T Capital Partners Patrika Tkáče, oznámila záměr podat dobrovolnou veřejnou nabídku na odkup akcií i konvertibilních dluhopisů firmy. Představenstvo Fnac Darty nabídku jednomyslně uvítalo.
EP Group nabízí akcionářům Fnac Darty 36 eur za akcii, přičemž cena zahrnuje i dividendu za účetní rok 2025 vyplácenou v roce 2026. Oproti poslední burzovní ceně před oznámením transakce jde o prémii 19 procent, vůči průměrné ceně za jeden a tři měsíce pak o 24, respektive 26 procent. Celková hodnota vlastního kapitálu Fnac Darty tak vychází zhruba na 1,1 miliardy eur. Držitelům konvertibilních dluhopisů OCEANE nabízí EP Group 81,09 eura za kus.
EP Group už má téměř třetinu akcií
Křetínského skupina není ve Fnac Darty nováčkem. Do firmy vstoupila už v roce 2021 prostřednictvím společnosti VESA Equity Investment, která k dnešnímu dni drží 28,5 procenta akcií. Nabídka má EP Group posunout do role dlouhodobého většinového akcionáře, nikoli však k úplnému vytěsnění menšinových vlastníků. Skupina výslovně uvedla, že neplánuje squeeze-out ani stažení akcií z burzy Euronext Paris.
„S Fnac Darty spolupracujeme už několik let a dobře známe její obchodní model i strategii. Tato přátelská nabídka má za cíl posílit naši dlouhodobou angažovanost a podpořit současný management,“ uvedl Daniel Křetínský, předseda představenstva a generální ředitel EP Group. Vedení firmy má i po transakci zůstat ve Francii a skupina nehodlá měnit dividendovou politiku.
Další retailová sázka
Záměr zapadá do dlouhodobé strategie EP Group a jejích investičních struktur. Křetínský v posledních letech výrazně rozšířil své působení v evropském maloobchodu a logistice. Vedle Fnac Darty má podíl například ve francouzské skupině Casino, britském řetězci Sainsbury’s či v nizozemské poště PostNL. Právě kombinace retailu, logistiky a infrastruktury má podle něj vytvářet odolný byznys i v období slabší spotřebitelské poptávky.
Fnac Darty je jedním z klíčových hráčů evropského trhu s elektronikou, domácími spotřebiči a kulturním zbožím. Skupina působí ve 14 zemích, zaměstnává téměř 30 tisíc lidí a provozuje více než 1500 prodejen. V roce 2024 dosáhla tržeb přes deset miliard eur, mimo jiné díky rozšíření o italského prodejce Unieuro.
Nabídka bez minimálního prahu
Veřejná nabídka nebude podmíněna žádným minimálním úspěšnostním prahem nad rámec zákonného minima přes 50 procent hlasovacích práv. Financování má EP Group zajištěné z vlastních zdrojů, případně z připraveného úvěrového rámce. Podání nabídky k francouzskému regulátorovi AMF se očekává do konce prvního čtvrtletí letošního roku.
Pokud transakce projde schvalovacím procesem, půjde o další výrazný krok českého kapitálu k upevnění pozice v evropském maloobchodu – a zároveň o jednu z největších akvizic EP Group mimo tradiční energetiku a infrastrukturu.