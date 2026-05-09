Křetínský je o krok blíž k ovládnutí francouzského řetězce Fnac Darty. Úřad schválil jeho nabídku
• EP Group Daniela Křetínského míří k většině ve Fnac Darty.
• Jeho nabídku posvětil klíčový francouzský úřad.
• Fnac Darty má zůstat na burze Euronext Paris.
Skupina EP Group miliardáře Daniela Křetínského si zajistila důležité razítko na cestě k ovládnutí francouzského maloobchodního řetězce Fnac Darty. Na čtvrtečním zasedání francouzský orgán dohledu nad finančním trhem AMF schválil její veřejnou nabídku na převzetí akcií řetězce. Nyní může český podnikatel předložit nabídku akcionářům.
Firma v hodnotě miliardy eur
EP Group se svým partnerem J&T Capital Partners Patrika Tkáče nabízí akcionářům Fnac Darty 36 eur za akcii, přičemž cena zahrnuje i dividendu za účetní rok 2025 vyplácenou v roce 2026. Oproti poslední burzovní ceně před oznámením transakce jde o prémii 19 procent, vůči průměrné ceně za jeden a tři měsíce pak o 24, respektive o 26 procent. Celková hodnota vlastního kapitálu Fnac Darty tak vychází zhruba na 1,1 miliardy eur, tedy asi 26,7 miliardy korun. K tomu EP Group nabízí držitelům konvertibilních dluhopisů OCEANE přibližně 81 eur za kus.
Křetínského skupina není ve Fnac Darty nováčkem. Do firmy vstoupila už v roce 2021 prostřednictvím společnosti VESA Equity Investment, která k dnešnímu dni drží 28,5 procenta akcií. Nabídka má EP Group posunout do role dlouhodobého většinového akcionáře, nikoli však k úplnému vytěsnění menšinových vlastníků. Skupina výslovně uvedla, že neplánuje squeeze-out ani stažení akcií a dluhopisů z burzy Euronext Paris.
„S Fnac Darty spolupracujeme už několik let a dobře známe její obchodní model i strategii. Tato přátelská nabídka má za cíl posílit naši dlouhodobou angažovanost a podpořit současný management,“ uvedl Daniel Křetínský, předseda představenstva a generální ředitel EP Group. Vedení firmy má i po transakci zůstat ve Francii a skupina nehodlá měnit dividendovou politiku.
Záměr zapadá do dlouhodobé strategie EP Group a jejích investičních struktur. Křetínský v posledních letech výrazně rozšířil své působení v evropském maloobchodu a logistice. Vedle Fnac Darty má podíl například ve francouzské skupině Casino, britském řetězci Sainsbury’s či v nizozemské poště PostNL. Právě kombinace retailu, logistiky a infrastruktury má podle něj vytvářet odolný byznys i v období slabší spotřebitelské poptávky.
Fnac Darty je jedním z klíčových hráčů evropského trhu s elektronikou, domácími spotřebiči a s kulturním zbožím. Skupina působí ve 14 zemích, zaměstnává téměř 30 tisíc lidí a provozuje více než 1500 prodejen. V roce 2024 dosáhla tržeb přes deset miliard eur, mimo jiné díky rozšíření o italského prodejce Unieuro.
Veřejná nabídka nebude podmíněna žádným minimálním úspěšnostním prahem nad rámec zákonného minima přes 50 procent hlasovacích práv. Financování má EP Group zajištěné z vlastních zdrojů, případně z připraveného úvěrového rámce. Pokud transakce projde schvalovacím procesem, půjde o další výrazný krok českého kapitálu k upevnění pozice v evropském maloobchodu a zároveň o jednu z největších akvizic EP Group mimo tradiční energetiku a infrastrukturu.