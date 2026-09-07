1. Daniel Křetínský
Během uplynulého roku posunul své podnikání do nové váhové kategorie. Z investora spojovaného především s energetikou se Daniel Křetínský stal lodivodem panevropské byznysové skupiny, jejímiž hlavními pilíři jsou výroba energie, logistika, velkoobchod a maloobchod. Skupina dokončila převzetí britské pošty Royal Mail a logistické společnosti GLS a založila společný podnik TTEP s francouzskou TotalEnergies. TTEP spravuje elektrárny a projekty s výkonem kolem čtrnácti gigawattů ve Velké Británii, Irsku, Nizozemsku a v Itálii a patří k největším evropským provozovatelům flexibilních zdrojů. EPH za vložená aktiva získal přibližně 4,2 procenta akcií TotalEnergies a stal se tak jedním z největších akcionářů společnosti.
Konsolidované tržby EP Group loni dosáhly 66,8 miliardy eur a čistý zisk 4,55 miliardy eur, přibližně 110 miliard korun. Při započtení celoročního příspěvku nově získaných podniků by tržby činily zhruba 81 miliard eur a provozní zisk EBITDA téměř sedm miliard eur. Skupina zaměstnává 265 tisíc lidí ve více než 45 zemích. Do žebříčku Fortune Global 500 vstoupila na 179. místě jako historicky první firma se sídlem v Česku. Expanze mimo energetiku mezitím pokračuje. Na začátku letošního roku Křetínský předložil přátelskou nabídku na převzetí francouzského prodejce elektroniky a kulturního zboží Fnac Darty. Nabízí 36 eur za akcii, což firmu oceňuje na 1,1 miliardy eur. Jeho skupina již vlastní 28,5 procenta akcií a chce získat většinu. Francouzský regulátor nabídku v květnu schválil. Dalším novým přírůstkem je Aures Holdings, provozovatel autobazarů AAA Auto, Mototechna a Auto Diskont. Křetínského EP Equity Investment převzal na konci března 2026 celý podnik, který v Česku, na Slovensku a v Polsku ročně prodává více než 100 tisíc automobilů. Křetínský usiluje o téměř poloviční podíl ve společnosti Rail Logistics Europe, nákladní železniční divizi francouzských státních drah SNCF. Nejde zatím o uzavřenou transakci. Naopak EP Group loni na podzim prodala svůj dvacetiprocentní podíl v německé společnosti ThyssenKrupp. Složitější je situace u francouzského řetězce Casino. První restrukturalizace sice Křetínského konsorciu přinesla kontrolu nad firmou a výrazně snížila její zadlužení, provozní výsledky se však nezlepšovaly dostatečně rychle. Casino prodalo stovky obchodů, propustilo tisíce zaměstnanců a nyní jedná o druhé rozsáhlé restrukturalizaci. Přibližně 1,4 miliardy eur dluhu je splatných už v březnu 2027 a skupina chce nové uspořádání financování dokončit do konce letošního roku. Výsledky za druhé čtvrtletí 2026 přinesly mírný růst tržeb a lepší ziskovost. Přes mohutnou diverzifikaci zůstává energetika základním zdrojem výdělků a hotovosti impéria. V roce 2025 EPH dokončil zvýšení podílu ve Slovenských elektrárnách na 66 procent. Čtvrtý blok jaderné elektrárny Mochovce je ve fázi aktivního spouštění. Křetínský dál vlastní pražskou Spartu a navýšený podíl ve West Ham United. Prostřednictvím Czech Media Invest spoluvlastní v Česku mimo jiné periodika Blesk, Reflex, e15, stanice Frekvence 1 a Evropa 2, ve Francii například vydavatelství Editis nebo časopisy Elle a Marianne.
Hodnota majetku podle e15: 480 miliard korun
- věk: 51 let
- obory: energetika, infrastruktura, velkoobchod a retail, investice
- zdroj majetku: EP Group, Vesa Equity Investment