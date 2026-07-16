Měl namířeno k záchraně, věřitelé ho ale poslali ke dnu. Slavný pivovar po 350 letech nečekaně končí
- Boj o záchranu legendy německého pivovarnictví selhal.
- Tradiční pivovar Eichbaum z Mannheimu po téměř 350 letech existence definitivně zavírá své brány.
- Nepomohla ani nadějná nabídka investorů, věřitelé se nedohodli. O práci přijde všech zbývajících 240 zaměstnanců.
Pivovarnictví v Německu prožívá těžké časy a na kolena padají i ti nejstarší hráči na trhu. Soukromý pivovar Eichbaum, založený už v roce 1679, oznámil definitivní ukončení provozu. Podnik se potácel v problémech delší dobu a už na konci října 2025 na sebe podal návrh na insolvenci. Poslední naděje na záchranu se ale nyní definitivně rozplynula, informuje německý web swr.
Vedení společnosti oznámilo, že další provoz již není ekonomicky udržitelný. „Je to bolestivé, ale za daných okolností je ukončení provozu jedinou možností. V posledních osmi měsících jsme vyzkoušeli vše, co bylo v našich silách,“ uvedli generální ředitelé Uwe Aichele a Frank Reifel s tím, že prožívají nejtemnější hodinu v historii firmy.
Nadějný plán na záchranu ztroskotal
Konec pivovaru je šokem i pro místní samosprávu. Podle starosty Mannheimu Christiana Spechta byla totiž na stole konkrétní a plně rozpracovaná nabídka od investora, která mohla značku i pracovní místa zachránit. „Jsem velmi zklamán, že se s věřiteli nepodařilo najít řešení, které by zabránilo tomuto bezprostřednímu uzavření,“ reagoval starosta na nečekaný krach jednání.
Eichbaum přitom nebyl žádným lokálním hráčem bez ambicí. Své pivo vyvážel do více než 60 zemí světa. Ani silný export ale nedokázal vykompenzovat strukturální problémy, kterým německý pivovarský trh čelí.
Němci pijí stále méně. Odnáší to další značky
Případ mannheimského pivovaru ukazuje na hlubší krizi celého odvětví. Spotřeba piva v Německu dlouhodobě klesá a tamní pivovary bojují s rostoucími náklady na energie, sklo i logistiku, což se propisuje do jejich marží.
Eichbaum navíc není jedinou obětí této krize. Jen před několika dny oznámil insolvenci další tradiční německý výrobce – Colbitzer Heide-Brauerei, který pivo vařil více než dvě staletí.