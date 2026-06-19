Metrostav vyplatí na dividendách 435 milionů, výše zůstává stejná jako loni
Valná hromada stavební skupiny Metrostav schválila vyplacení dividendy ve výši 55 korun za akcii.
Mezi akcionáře se tak rozdělí celkem 434,9 milionu korun a zbytek zisku půjde na další investice.
Čistý zisk skupiny loni sice mírně klesl na 1,65 miliardy korun, provozní výnosy však mírně vzrostly.
Akcionáři na valné hromadě stavební skupiny Metrostav schválili výplatu dividendy ve výši 55 korun za akcii, tedy stejně jako v loňském roce. Celkem akcionáři získají 434,9 milionu korun z necelých 1,3 miliardy určených k rozdělení. Zhruba 834 milionů korun bude ponecháno na další investice skupiny. Akcionáři zároveň schválili účetní uzávěrku. Podle té čistý zisk skupiny Metrostav loni meziročně klesl o necelá tři procenta na 1,65 miliardy korun. Provozní výnosy, tedy příjmy pocházející z hlavní činnosti, skupině vzrostly o 0,2 procenta, tedy o zhruba 140 milionů korun na 57,45 miliardy.
Čistý zisk připadající na jednu akcii za rok 2025 činil 209 korun, zatímco o rok dříve to bylo 215 korun. Hlavními akcionáři skupiny jsou s 51 procenty DDM Group a dále česká a slovenská firma DOAS. Tuzemské a zahraniční fyzické osoby drží zhruba sedm procent z celkových 7,9 milionu akcií skupiny. Ostatní právnické osoby pak 1,5 procenta.
Zisky jednotlivých akcionářů budou stejné jako v minulém roce. DDM Group získá 223,3 milionu korun, slovenský DOAS 100,8 milionu a česká větev stejnojmenné firmy 74,1 milionu korun. Fyzické osoby si mezi sebe před zdaněním rozdělí 30,4 milionu korun a právnické osoby zhruba 6,3 milionu Kč. Dividendy vyplácené akciovými společnostmi, které jsou daňovými rezidenty ČR, podléhají srážkové dani 15 procent pro české rezidenty a rezidenty zemí, se kterými je uzavřena smlouva o zamezení dvojího zdanění.
Skupinu Metrostav tvoří zhruba 80 firem působících ve stavebnictví a developmentu a službách spojených s těmito odvětvími. Kromě akciové společnosti Metrostav je to například stavební firma Subterra nebo společnost Metrostav Development.
Výsledky hospodaření skupiny podle výroční zprávy jako každoročně nejvíce ovlivnila mateřská společnost Metrostav. V roce 2025 jí vzrostl zisk před zdaněním o čtyři procenta na 1,5 miliardy korun. Tržby jí přitom klesly o 15 procent na 12,3 miliardy. Významnou hodnotu tržeb ale podle výroční zprávy zaznamenaly i společnosti Metrostav CZ, Subterra, BeMo Tunneling či MI Roads.
Valná hromada také zvolila předsedou dozorčí rady Metrostavu současného předsedu představenstva Františka Kočího. Nahradí tak Jindřicha Hesse, který je členem správní rady DDM Group a dříve působil i jako její jako předseda. Skupina také schválila změnu stanov, která mimo jiné v některých případech posiluje roli dozorčí rady. Další organizační změny ve vedení skupiny představenstvo projedná odpoledne po ukončení valné hromady.