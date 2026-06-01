Aktualizováno: Beneš dostal svolení k rozdělení ČEZ, akcionáři schválili i dividendu
- Pondělní valná hromada ČEZ schválila výši dividendy 42 korun na akcii.
- Po více než deseti hodinách trvání akcionáři odsouhlasili také strategický plán vyčlenění nevýrobní části skupiny ČEZ.
- Nová firma by měla vzniknout v řádu týdnů a následně v prvním čtvrtletí roku 2027 by do ní měly být začleněny vybrané podniky ze struktury ČEZ
Účast na valné hromadě ČEZ byla vyšší než loni. Na jejím začátku bylo přítomno 480 akcionářů, loni 287. Valná hromada je tak usnášeníschopná a o mnoho hodin po zahájení učinila první krok očekávaného zestátnění energetického kolosu se 70procentní majetkovou účastí státu.
Kromě schvalování dividendy a změn v dozorčí radě měla valná hromada ČEZ 2026 rozhodovat o odsouhlasení záměru vyčlenit nevýrobní část skupiny ČEZ do nové firmy s pracovním názvem DSZS. Na projednávání návrhu došlo až v pozdním pondělním odpoledni, valná hromada jej odsouhlasila. Další strategický postup vypadá následovně:
Peníze z prodeje menšinového podílu DSZS by měly jít na výkup akcií ČEZ od soukromých držitelů, což by vedlo k zestátnění výrobní části společnosti. Ze současné struktury ČEZ se do nové společnosti vyčlení prodej a distribuce energií, obchodování nebo energetické služby. Jednat se tak bude například o ČEZ Prodej, ČEZ Distribuce, GasNet, ČEZ ESCO či firmy z tradingu.
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