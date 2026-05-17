Michael „Big Short“ Burry varuje před obřím propadem trhu

Michael „Big Short“ Burry: Zapomeňte na chamtivost! Slavný investor varuje před obřím propadem trhu
- Na akciových trzích vidíme nebezpečné extrémy, které připomínají závěrečné fáze někdejších spekulativních bublin.
- Třeba dot-com krize z přelomu milénia, která vedla k masivnímu propadu celého trhu, píše info.cz
- Tak zní aktuální varování slavného investora Michaela Burryho, který předpověděl – a výrazně vydělal na – hypoteční krizi v roce 2007.
Ručička investorského Fear & Greed indexu je hluboko v teritoriu chamtivosti a ceny akcií dále rostou. Táhnou je zejména polovodičové tituly – Intel za pouhých šest týdnů ztrojnásobil svou hodnotu, u Micronu byl růst více než dvojnásobný. Jenže slavný investor Michael „Big Short“ Burry varuje: současné období podle něj připomíná chvíle krátce před tím, než v roce 1999 trh implodoval do dot-com krize.
Tehdy šlo o masivní kolaps, zejména internetových titulů. Řada firem chtěla před přelomem milénia naskočit na megatrend rozšiřování internetu – a to i proto, že investoři masivně přepláceli cokoliv, co bylo s „dot-com“ byť jen okrajově spojené. Jak to dopadlo, víme: řada firem zkrachovala, jiné, třeba Amazon, masivně propadly, ale přežily, trh se zhroutil o 80 procent. Dnes přitom někteří komentátoři srovnávají někdejší nástup internetu se současnými sázkami na umělou inteligenci – a zejména na čipy, které jsou k jejímu rozvoji potřeba.
Michael Burry, který předpověděl hypoteční krizi v roce 2007, lidem radí, aby „odmítli chamtivost“. „Pro většinu investorů je dnes nejjednodušší cestou postupně snížit expozici vůči akciím, zejména z technologického sektoru. U titulů, které rostou parabolicky, pak má smysl úplně omezit pozice,“ napsal Burry v nedělním příspěvku na svém Substacku s tím, že sám shortuje vybrané portfolio firem.
Varovné signály
Slavný investor není jediný, koho současné valuace technologického sektoru znervózňují. Ředitel společnosti Renaissance Macro Research Jeff DeGraaf minulý týden klientům oznámil, že čipový index SOX vysílá varovné signály, které se za posledních 30 let objevily pouze třikrát: v letech 1996, 2000 a 2022. Jiný investiční fond Berkshire Hathaway, nyní již pod taktovkou Grega Abela, zase v posledních čtvrtletích hromadí masivní zásoby hotovosti v objemu stovek miliard dolarů – zjevně tak nyní příliš akciím nevěří.
Klíčovou otázkou je, zda v případě budoucího propadu přijde kompletní „výplach“ trhu jako z období dot-com krize v roce 2000, anebo půjde „jen“ o silnější korekci, kterou trh zažil v roce 2022. Podle Burryho je pravděpodobnější spíše první možnost. „Akcie nyní nerostou ani neklesají kvůli pracovním místům nebo náladě spotřebitelů,“ napsal Burry. „Rostou přímo vzhůru proto, že už nějakou dobu rostou přímo vzhůru. Na základě dvoupísmenné teze (AI, pozn. red.), o které si každý myslí, že jí rozumí.“