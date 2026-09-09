Mladí už Nike nechtějí. Slavná značka po 18 letech vypadává z prestižního klubu
- Nike po 18 letech vypadne z prestižního amerického indexu S&P 100.
- Akcie firmy jsou nejlevnější za 12 let a za poslední rok ztratily téměř polovinu hodnoty.
- Značka podle polského listu ztrácí především u mladých, kteří ji už nepovažují za trendy.
Americký výrobce sportovní obuvi a textilu Nike po 18 letech vypadne z prestižního indexu největších amerických firem S&P 100. Provozovatel indexu to oznámil minulý týden. Akcie společnosti jsou nejlevnější za posledních 12 let a dál slábnou. Polský list Rzeczpospolita na svém webu v úterý napsal, že mladí už nemají o boty této značky zájem. Změna začne platit 21. září.
Nike ztrácí mladé zákazníky i hodnotu
Akcie Nike nyní stojí méně než 40 dolarů (833 Kč) a za poslední rok ztratily téměř polovinu své hodnoty. Za uplynulých pět let přišla firma o zhruba 80 procent své tržní kapitalizace. To podle polského listu dokazuje, jak velké změny nastaly na trhu s oblečením a obuví.
Na propad ceny akcií Nike nemá vliv pouze čínská konkurence. Podnik nedokáže držet krok s trendy a na rozdíl od svého dlouholetého rivala Adidas není považován za moderní, napsal polský list. To, že v očích mladých lidí neplatí za trendy firmu, znamená v tomto odvětví tzv. polibek smrti, dodává Rzeczpospolita.
Tradiční značky v indexu střídají technologické firmy
Nike není jediná společnost, která index 21. září opustí. Ve stejný den z něj vypadne také firma Honeywell Aerospace, Simon Property Group a Colgate-Palmolive. Nahradí je podniky z širšího indexu S&P 500 Dell Technologies, Palo Alto Networks, Arista Networks a SanDisk.
Všechny nové firmy pocházejí ze sektoru informačních technologií. Index se nyní více zaměřuje na procesory, cloudový hardware a kybernetickou bezpečnost. V minulosti z něj byly vyřazovány i firmy jako American Airlines, Whirlpool nebo Etsy. V indexu S&P 100 jsou největší a nejhodnotnější firmy z indexu S&P 500.