Komárkův Allwyn vydělává miliardy, akcie se přesto drží u dna. Firma hlásí růst zisku i tržeb
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- Loterijní společnost Allwyn AG ve třetím čtvrtletí zvýšila upravený hrubý provozní zisk (EBITDA) meziročně o šest procent na 396 milionů eur (9,65 miliardy korun).
- Firma, která provozuje loterie v České republice a v dalších zemích, to uvedla v tiskové zprávě.
- Čisté tržby vzrostly o 19 procent na 1,22 miliardy eur. Výsledky jsou předběžné a neauditované.
„Ve třetím čtvrtletí jsme dosáhli solidních finančních výsledků, a to ve srovnání s náročným srovnávacím obdobím předchozího roku a navzdory mimořádně příznivým výsledkům sportovních událostí z pohledu zákazníků. Udrželi jsme si solidní ziskovost, což zároveň potvrzuje přínos vysoce diverzifikovaného charakteru našeho podnikání," uvedl k výsledkům hospodaření generální ředitel firmy Robert Chvátal.
Firma ve čtvrtletí například v Británii spustila hru Powerball a v Řecku on-line Eurojackpot. Růst čistých tržeb z on-line her dosáhl meziročně na srovnatelné bázi osmi procent a vedl k tomu, že on-line segment dosáhl 47procentního podílu na celkových čistých tržbách z her.
Společnost potvrdila výhled a nadále očekává růst čistých tržeb zhruba o 25 procent nebo více bez vlivu jednorázových položek. Beze změn je i výhled upraveného zisku EBITDA. Marže ve třetím čtvrtletí činila 32,5 procenta z čistých tržeb.
Allwyn provozuje loterie v několika zemích
Allwyn v říjnu dokončil odkup svých akcií v objemu 150 milionů eur a v listopadu akcionářům vyplatil průběžnou dividendu 0,20 eura na akcii. Celková výše dividend v letošním roce dosáhla 1,00 eura na akcii, což je podle sdělení podniku v souladu se závazkem vyplývajícím z politiky alokace kapitálu. Celková návratnost kapitálu akcionářům dosáhla 1,19 eura na akcii. Ve čtvrtek krátce po 10:00 SEČ akcie Allwynu vykazovaly na burze v Aténách růst o 1,2 procenta na 9,68 eura. Nacházely se tak blízko několikaletého minima.
Společnost Allwyn provozuje loterie v České republice, Rakousku, Itálii, Řecku, na Kypru, v Británii a v Severní Americe. Součástí skupiny je mimo jiné i nejstarší česká loterijní společnost Sazka, která v lednu po 70 letech své existence změnila název na Allwyn.
KKCG je podle svého webu investiční a inovační skupina, která působí v oblasti zábavy, energetiky, technologií, nemovitostí a dalších odvětví. Ve svých portfoliových společnostech zaměstnává přes 16 tisíc lidí ve více než 40 zemích.