Rohlík po prvním provozním zisku zrychluje. Čupr odhaluje detaily vstupu na burzu i zapojení AI
- Rohlík přestavuje svůj byznys z online supermarketu na technologickou skupinu zaměřenou na AI.
- Startup Duvo má automatizovat rutinní kancelářskou práci, Veloq prodává logistický software dalším retailerům.
- Po prvním provozním zisku skupina plánuje vstup na zahraniční burzu.
Rohlík byl letos sponzorem Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary popáté. Svůj velkostánek v karlovarských Smetanových sadech, který se postupem času stal symbolem kvalitní festivalové gastronomie, inovoval. Přestože na jeho provozu tratí zhruba 25 milionů. „Tyhle věci mají přinášet dobrou emoci. A tu já kolem toho mám,“ říká zakladatel Rohlíku Tomáš Čupr.
Nejvíc hrdý není na oblíbené burgery nebo buchtičky se šodó, ale na dětský koutek, který u podobných služeb ve Varech doteď chyběl. „To je enabler,“ tvrdí s využitím jednoho ze svých oblíbených anglických IT slov, v tomto případě jde o metaforu přenesenou do běžného života – koutek rodičům dětí umožňuje kromě jiného v klidu se najíst.
„I letos jsme přinesli novinky, zrychlili jsme fronty,“ tvrdí Čupr. Využil k tomu pokročilé technologie. Je to jeho velké téma, zvlášť v posledních letech. Retailový Rohlík a celou infrastrukturu kolem něj přetváří čím dál víc do technologické skupiny. Momentálně je přitom uprostřed největšího technologického skoku za celou dvanáctiletou existenci největšího českého online prodejce potravin. Už do konce letošního roku chce zrušit takzvané monkey jobs, tedy rutinní manuální práci na počítačích.
Lepší práci lidem
Byznysově je dnes Čupr rozkročen několika směry. Kromě toho, že si dal za úkol uzdravit online lékárnu a teď také longevity platformu Pilulka.cz, buduje vedle Rohlíku dva technologické startupy. Jejich produkty hodlá nabízet své retailové konkurenci. Vzhledem k tomu, že každodenní řízení Rohlíku už předal svým manažerům, nejvíce času teď tráví s novějším z obou startupů – Duvo. ai. Duvo má za cíl automatizovat rutinní práci v retailových kancelářských týmech pomocí AI a jeho první velkou zkušebnou je Rohlík.
Do začátku letošního roku nedávalo založení tohoto startupu ještě smysl, neexistovaly pro něj dostatečně pokročilé nástroje. Rychlý rozvoj umělé inteligence ale tuto mezeru velmi rychle smazal. „Veškerá práce s počítačem se promění a bude to dřív, než si myslíme. U nás vidíme, že už i současné modely AI mají velmi efektivní a funkční využití s pozitivním dopadem na hospodaření firem,“ říká Čupr.
Duvo má za cíl zbavit lidi práce, kterou neradi dělají. „Těžko se hledá srovnání, ale velmi blízko je třeba úspěšný rumunský startup UiPath, který měl svého času hodnotu až 35 miliard dolarů,“ uvádí. Dnes je valuace této firmy na zlomku, a to hlavně kvůli AI, díky níž lze přístup rumunské firmy jednodušeji napodobit.
Duvo je však podle Čupra generačně o několik úrovní dál. Nebuduje automatizaci jednotlivých úkolů jako UiPath. Buduje celý nový operační software, který pracuje se všemi potřebnými programy – s e-mailem, excelem, fakturačním systémem, zkrátka se vším, co pracovníci na počítači využívají.
„Už nechceme, aby naši nejschopnější pracovníci byli degradováni do role lidského API (rozhraní pro programování aplikací – pozn. red. ), trávili čas propojováním těchto systémů, neustále ťukali do klávesnice věty, které už jednou napsali, něco kopírovali, zkrátka dělali často otrockou opičí práci. Já je potřebuji využít jinde. Když jsem najal experta na nákup určitého sortimentu, vybral jsem ho proto, že umí sehnat skvělý sortiment za skvělé ceny. Ne kvůli otrockému přepisování excelovských tabulek a reportů,“ vysvětluje Čupr s tím, že doba vzdělaných lidí jako ruční propojky mezi systémy, jež spolu neumějí mluvit, právě končí.
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Umělá proaktivita
Startupů jako Duvo bude díky umělé inteligenci vznikat násobně, možná i řádově více než kdy dřív. Stejně tak se podle Čupra o tuto formu zefektivnění nejspíš budou pokoušet i samotné technologické giganty nebo i velké skupiny z retailového odvětví. To, v čem se chce Čupr odlišit, je know-how.
„Nejde jen o kód. Jsem přesvědčený, že jsme napřed, a to jak ve spolehlivosti a bezpečnosti, tak v celkové interakci AI s člověkem. Jsme na cestě plně automatizovat veškerou manuální práci – vyjednávání s dodavateli, zanesení nových položek, propagace a mnoho dalšího. Možná to zvládneme ještě letos,“ věří Čupr a s ním i další investoři, kteří do Duvo. ai vložili 340 milionů korun.
Patří mezi ně například renomovaný londýnský fond Index Ventures, který investoval třeba do Revolutu nebo i Rohlíku. „Mnoho společností zabývajících se umělou inteligencí vytváří horizontální nástroje a doufá, že najde vertikální případy použití. Duvo dělá pravý opak: vychází z hlubokých odborných znalostí a buduje automatizační platformu, kterou maloobchod potřebuje už léta,“ uvedl na LinkedInu při oznámení investice partner Index Ventures Jan Hammer.
Současně s tím, jak spolu jednotlivé počítačové systémy začínají komunikovat, umělá inteligence přináší ještě jeden trend – umělou proaktivitu. „Dneska většina lidí využívá umělou inteligenci jako chat: zadají otázku a umělá inteligence vrátí odpověď. V tomto nastavení už ale začíná být brzdou samotný člověk, nikoli umělá inteligence. Proto je podle mě třeba úplně změnit způsob myšlení. Nechat fungovat AI samotnou, autonomně, tak jak nejvíce potřebujeme,“ říká Čupr s tím, že Duvo s tímto způsobem fungování počítá.
Tomáš Čupr |
Podle Čupra už nemá smysl, aby zaměstnanec ráno, v poledne a odpoledne zadal tři dotazy, když systém funguje nepřetržitě celý den. Je nutné nastavit systém, který celý den přemýšlí o cenách, o dodavatelích, sleduje konkurenci, nové trendy a do toho vnáší zcela nové podněty a nápady na provoz podniku. „Tam to celé směřuje,“ podotýká s viditelným nadšením ve tváři jeden z nejbohatších Čechů. Umělá inteligence jemu samotnému za poslední rok změnila život.
Cílem je podle něj maximalizovat počet využitých tokenů. Jeden token si lze zjednodušeně představit jako jednotku inteligence, přičemž za každou jednotku se platí. Některé modely jako třeba Gemini od Googlu mají tokeny levnější, pokročilejší modely – ty proaktivní třeba od firmy Anthropic – zase podstatně dražší. Čupr sám proaktivního agenta používá na denní bázi. „Příprava na schůzku se má vytvořit sama, na základě kontextu ze Slacku, e-mailu, předchozích interakcí nebo z článků, které o daném člověku vyšly. Každý kontakt, firma či téma se ukládají do jakéhosi, umělého mozku‘. Umělý mozek si pamatuje souvislosti, které by člověk dávno zapomněl,“ dodává Čupr. Sám je prý nesrovnatelně efektivnější než před rokem. Denně používá kombinaci Open Claude, Claude Cowork a ChatGPT v profesionální verzi.
Noční můra jménem čerstvost
Ze dvou zmiňovaných Čuprových startupů je zhruba o rok starší Veloq, technologická firma, jež vyvíjí operační systém na doručování potravin objednaných online. Systém, který pomocí umělé inteligence řídí celý proces doručení, začíná Veloq nabízet v Evropě a Severní Americe. Do tržeb skupiny Rohlík zatím Veloq výrazně nepřispívá. To se ale má brzy změnit. Startup vychází ze zkušeností, jež Rohlík nasbíral při budování logistiky, skladů a doručování čerstvých potravin. Právě segment čerstvých potravin Čupr popisuje jako mimořádně složitý byznys. „Fresh není jen logistická noční můra. Fresh je taky obrovská příležitost pro lokální ekonomiku. Když máte malého výrobce někde v regionu, jeho problém většinou není kvalita. On často umí udělat skvělý jogurt, prvotřídní maso, pečivo nebo zeleninu. Jeho problém je distribuce,“ upozorňuje.
Rohlík má dnes více než 700 českých dadavatelů, z nich pak třetinu těch menších, lokálních. Roční obrat, který s nimi udělá, přesahuje deset miliard korun. „To je nezanedbatelná podpora lokálních farem a výrobců. V tom vidím naši druhou roli. Máme stavět infrastrukturua, která dobrému lokálnímu českému výrobci umožní spolu s námi vyrůst,“ říká Čupr. Technologie, které firma jako řešení logistické noční můry původně vyvinula pro sebe, se teď stávají samostatným produktem, s nímž Veloq obchoduje.
Potenciál obou zmíněných technologických startupů je podle Čupra také důvodem, proč je dnes vstup skupiny Rohlík na burzu blíže než kdy dřív. „Když chcete jít na zahraniční burzu, není maloobchodní hráč naší velikosti tím typem společnosti, který by vzbudil dostatečné emoce a tím i pozornost. Mnohem atraktivnější je technologická skupina startupy, které zastřešuje proměnu celého odvětví byznysu, třeba i ve Spojených státech,“ říká Čupr. Rohlík podle něj půjde na burzu ruku v ruce s technologií, a to s největší pravděpodobností ve Frankfurtu, Londýně či v Amsterdamu.
Tomáš Čupr |
Retail je brutální detail
Skupina Rohlík Group v posledním fiskálním roce končícím 30. dubna poprvé vytvořila pozitivní hrubý provozní zisk, a to v posledním kvartálu. Čistého zisku hodlá dosáhnout během současného fiskálního roku. Firma tak podle analytiků prošla významným milníkem, kterým potvrdila svou dlouhodobě udržitelnou životaschopnost. „Příčiny jsou dvě. Protnuli jsme hranici, kdy mezní výnosy z prodeje pokryly i velké fixní náklady. Na tento moment jsme dlouho čekali a věděli jsme, že se blíží. A druhým faktorem pak bylo samotné snížení nákladů,“ vysvětluje Čupr. Skupina podle něj upravila a odložila projekty, které sice měly velký potenciál, ale se sedmiletou a delší návratností a „dnes by ještě rozptylovaly potřebnou pozornost“. Druhým velkým efektem byla plnohodnotná integrace AI.
Dosažení provozního zisku je klíčovým momentem. Znamená, že základní provoz už dokáže generovat zisk a firma si zlepšuje přístup ke kapitálu i důvěryhodnost u investorů a věřitelů. Další velkou výzvou bude dosažení stabilního cash flow na zahraničních trzích – zejména v Německu. Tam se stal Rohlík partnerem Amazonu a převzal za něj veškerou nabídku a distribuci potravin. V některých ukazatelích podle Čupra patří mezi nejlepší partnery Amazonu na světě, ať už jde o akvizici zákazníků, retenci, nebo zpoždění. „Jak jinak by se v současném světě stalo, že by se kluk ze Svitav, který řídí malou středoevropskou firmičku, potkával s vedením takové firmy, jakou je Amazon,“ směje se Tomáš Čupr.
V budoucnosti Rohlíku Čupr sám sebe nevidí nutně jako CEO. „Retail je brutální detail,“ říká. V roli CEO v případě vstupu skupiny na burzu si představuje někoho přirozenějšího ve veřejném vystupování a možná i někoho s novou energií. Vlastnicky z Rohlíku odcházet nechce, možná svůj podíl časem sníží. Říká, že skutečná tvorba hodnoty může přijít až teď.