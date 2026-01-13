Supermarkety končí se svými e-shopy. Košík a Rohlík jim berou vítr z plachet
- Obchodní řetězce končí s vlastními e-shopy a rozvozem potravin.
- Místo toho raději využijí pouze služeb externích rozvážkových společností.
- Na trhu e-shopů s potravinami se tak vyprofilovali tři hlavní hráči, kteří přišli jako první.
Dva velké supermarketové řetězce se v poslední době rozhodly ukončit své e-shopy a rozvoz potravin. Jako první tuto službu ukončil Albert, který tak učinil koncem minulého roku. Podle společnosti se jednalo o testovací provoz, který probíhal poslední čtyři roky v Brně a dalších moravských městech. Diskont chce díky ukončení online prodeje letos investovat ušetřené prostředky do rozvoje sítě kamenných obchodů, na jejichž rozvoj si vyčlenil 2,5 miliardy korun.
Poslední lednový den skončí se svým e-shopem i konkurenční Billa, která ho spouštěla před třemi lety. Firma se podle poslední zveřejněné účetní závěrky za rok 2023 dostala v Česku do ztráty přibližně 63 milionů korun, což měl podle mluvčí společnosti Dany Bratánkové do značné míry způsobit právě e-shop. Za předloňský rok má být navíc kvůli končící službě ztráta ještě větší.
Obě supermarketové sítě se rozhodly svůj online prodej a rozvoz soustředit pouze na externí kurýrní služby, konkrétně Wolt a Foodoru. Podle Bratánkové se jedná o výrazně efektivnější způsob než provozování vlastního e-shopu. Zatímco přes něj prý dokázala Billa oslovit 1,5 milionu domácností, v případě rozvozových služeb je to o milion více.
Tesco jde opačným směrem
Rozvoz potravin z vlastního e-shopu nabízí v Česku také Tesco, které službu provozuje již od roku 2012, a je tak první, kdo v tuzemsku s takovou službou začal. Oproti svým konkurentům má s rozvozem potravin opačné plány.
„Naším cílem je nadále zlepšovat nabídku pro zákazníky investujeme do kvality doručení, spolehlivosti a širšího výběru a službu postupně rozšiřovat tam, kde to dává smysl. V současné době máme pokrytí pro 78 procent českých domácností a plánujeme rozšíření o další oblast,“ uvádí manažerka externí komunikace společnosti Lucie Loučková. Podle ní zájem o online službu Tesca dlouhodobě roste.
E-shop provozuje i skupina Coop. Na dotazy redakce ohledně jeho fungování však až do vydání textu nereagovala.
Přeskupení na trhu
Spolu s Tescem patří mezi největší hráče na trhu internetového prodeje potravin v Česku online supermarkety Rohlík.cz Tomáše Čupra a Košík.cz Daniela Křetínského a Patrika Tkáče, jejichž doručovací sítě pokrývají téměř celé Česko. Obě společnosti vznikly v roce 2014.
„Zdravá konkurence má smysl – zvyšuje kvalitu služeb a posouvá celý trh dopředu, proto je velká škoda, když některý z hráčů končí. Český trh online prodeje potravin je dnes stabilní a vyspělý. Zákazníci oceňují kvalitu, spolehlivost a rychlost, a právě na těchto pilířích online nákup potravin v Česku stojí – a bude stát i do budoucna,“ říká ke změnám na trhu generální ředitelka Rohlík.cz Miroslava Vopatová.
Zároveň však připouští, že uzavření e-shopů Billy a Albertu může mít pro Rohlík určitá pozitiva. „Primárně se soustředíme na dlouhodobou důvěru zákazníků a kvalitu služby, ne na krátkodobé výkyvy trhu. Je ale přirozené, že zákazníci Billy či Albertu budou hledat nového online prodejce a budou se poohlížet po alternativách,“ dodává šéfka Rohlíku.
Obchodní ředitel Košík.cz Jan Navrátil vnímá aktuální změny jako další krok v přirozené konsolidaci online trhu s potravinami. „Provoz vlastního e-shopu a vlastní logistiky je kapitálově i provozně velmi náročný a část retailerů proto volí model, kdy se soustředí na prodejny a online doručení řeší přes partnerské platformy. Pro zákazníka to nemusí znamenat zhoršení dostupnosti – spíš se dál vyprofiluje, kdy dává smysl rychlý menší nákup a kdy naopak větší plánovaný nákup s širším výběrem,“ vysvětluje.
Silná konkurence
Podle výkonného ředitele Asociace pro elektronickou komerci (APEK) Jana Vetyšky současné uzavírání e-shopů ukazuje, nakolik je online prodej konkurenční prostředí. „Z našeho výzkumu mezi spotřebiteli, který proběhl vloni v červnu, vyplývá, že u Albertu nakoupilo za předchozích 12 měsíců 12 procent online zákazníků, kteří nakupují potraviny na internetu, a u Billy 8 procent. Tyto údaje ukazují, že oba e-shopy využilo výrazně méně spotřebitelů, než Rohlík, Košík nebo iTesco. Pro trh je jejich uzavření škoda v tom, že konkurence vždy pomáhá zvyšovat kvalitu všech obchodů,“ popisuje.
Vetyška tak předpokládá, že silná konkurence specialistů je příliš silná na to, aby provoz vlastních e-shopů dával tradičním prodejcům v současné době smysl. „Navíc umožňují, aby si u nich zákazníci nakoupili prostřednictvím dovážkových služeb,“ doplňuje.
Z loňských dat APEK vyplývá, že pravidelně – tedy alespoň několikrát měsíčně – nakupuje potraviny na internetu 13 procent Čechů. Dalších 18 procent příležitostně a 30 procent zřídka. Celkem tedy 61 procent, což bylo obdobné jako v roce 2024,“ uzavírá Vetyška.