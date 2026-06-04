Nová a dobře schovaná investiční injekce. Do Rohlíku poslali peníze Čupr i zakladatelé Avastu
- Společnost Rohlík v tichosti vybrala dalších 1,3 miliardy korun.
- Současně se firma poprvé překlopila do kladného provozního zisku.
- Výzvou nyní bude stabilní cash flow, míní analytik.
Minulý pátek byl pro český podnik Rohlík Group ještě významnější, než se na první pohled zdálo. Ve stejný den, kdy oznámil investici od Evropské investiční banky (EIB) a také historicky první celoskupinový provozní zisk, si bez publicity zajistil další financování. A rovnou ve dvojnásobné výši, tedy 1,3 miliardy korun. Z obchodního rejstříku vyplývá, že se na finanční injekci podíleli zakladatelé Avastu Pavel Baudiš a Eduard Kučera a také hlavní tvář Rohlíku Tomáš Čupr.
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