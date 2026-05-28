E-shop Temu dostal obří pokutu od EU, na platformě se objevovaly nebezpečné hračky a elektronika
- Evropská komise uložila čínskému e-shopu Temu pokutu 200 milionů eur za porušení nařízení o digitálních službách (DSA).
Vyšetřování a tajné nákupy odhalily, že velké množství testovaných nabíječek a dětských hraček z Temu nesplňovalo základní unijní bezpečnostní normy.
Zatímco společnost Temu s rozhodnutím nesouhlasí a pokutu považuje za nepřiměřenou, prezident českého Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza verdikt uvítal.
Evropská komise dnes uložila čínské společnosti Temu pokutu 200 milionů eur (asi 4,9 miliardy korun) za porušení nařízení o digitálních službách (DSA). Důkazy, které má komise k dispozici, naznačují, že spotřebitelé v EU se na platformě Temu s velkou pravděpodobností setkávají s nelegálním a nebezpečným zbožím. Společnost v reakci uvedla, že považuje pokutu za nepřiměřenou. Rozhodnutí EK však uvítal prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR) Tomáš Prouza, podle kterého by měly proti Temu zakročit i české úřady.
Čínský internetový prodejce porušil pravidla EU tím, že nedokázal řádně identifikovat, analyzovat a posoudit rizika spojená s nabídkou nelegálních produktů na své platformě a z toho vyplývající škody pro spotřebitele v EU, uvedla unijní exekutiva v prohlášení.
„Z výsledků tajného nákupu, který byl součástí šetření EK, vyplynulo, že velmi vysoké procento vybraných nabíječek neprošlo základními bezpečnostními testy, zatímco vysoké procento testovaných dětských hraček představovalo bezpečnostní riziko střední až vysoké závažnosti, jelikož obsahovaly chemické látky překračující zákonné bezpečnostní limity nebo představovaly nebezpečí udušení kvůli odnímatelným částem,“ dodává text.
Posouzení rizik bylo nedostatečné
Komise zároveň kritizovala, že posouzení rizik ze strany Temu bylo nedostatečné, protože vycházelo z obecných údajů z odvětví, nikoli z konkrétních podmínek na samotné platformě.
„Temu respektuje cíle nařízení DSA a potřebu jasných a konzistentních pravidel v celé digitální ekonomice. S rozhodnutím Evropské komise však nesouhlasíme a pokutu považujeme za nepřiměřenou,“ uvedla čínská společnost v prohlášení, ze kterého citovala agentura Reuters. Rozhodnutí podle firmy neodráží současný stav. „Společnost Temu v průběhu celého procesu konstruktivně spolupracovala s komisí a od roku 2024 podnikla další kroky k posílení hodnocení rizik, správy platformy a ochrany uživatelů,“ dodalo Temu.
„Jsme rádi, že Komise šetření dotáhla do konce a jasně pojmenovala, co se na Temu děje. Pokuta ale sama o sobě nestačí. Teď musí přijít legislativní změny, které zajistí skutečné vymáhání pravidel a musí konečně začít jednat i národní kontrolní orgány, u nás tedy Česká obchodní inspekce,“ sdělil ve svém prohlášení Prouza.
Komise dala společnosti Temu čas do 28. srpna na předložení akčního plánu, který regulátoři posoudí. O tom, zda firma učinila dostatečné kroky k dodržení nařízení DSA, má být rozhodnuto během následujících dvou měsíců.
„Posuzování rizik není pouhým formálním úkonem - je to základní pilíř nařízení DSA,“ uvedla místopředsedkyně EK Henna Virkkunenová. Posouzení rizik provedené společností Temu přitom podle ní podceňuje konkrétní rizika, postrádá konkrétní údaje, není podloženo spolehlivými důkazy a není komplexní. Virkunnenová dodala, že regulátoři budou pokračovat i ve vyšetřování, zda design služeb Temu nevytváří návykové chování.
Unijní nařízení o digitálních službách (DSA) nařizuje, aby stanovené velké online platformy vyvíjely větší úsilí v boji proti nelegálnímu a škodlivému obsahu. Pokud se jím nebudou řídit, riskují tyto firmy pokuty až do výše šesti procent svého celosvětového ročního obratu. Pokuta pro Temu je druhou sankcí udělenou podle DSA poté, co sociální síť X vlastněná Elonem Muskem dostala loni v prosinci pokutu 120 milionů eur (2,9 miliardy korun).